News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Le Direct s’est déroulé en trois phases : la première était une présentation générale de notre arrivée sur l’île et toutes les actions de bases disponibles immédiatement. La seconde est une entrée dans le détail des possibilités optionnelles et nous a permis de découvrir l’évolution future du jeu programmée par Tom Nooks. La dernière partie était une petite phase de FAQ, assez classique. Nous mettrons à jour ce billet au fur et à mesure de l'ajout de toutes les informations connues, donc n'hésitez pas à repasser un peu plus tard.







Après avoir pris votre formule Évasion Île déserte, vous avez le choix de sélectionner votre île parmi quatre formes et de choisir d’être sur l’hémisphère nord ou sud, ce qui impactera l'ordre des saisons.











Les merveilleuses aurores boréales hivernalesCouleur automnale, champignons à gogo et toujours les petites étoiles pour signaler la présence de fossile ou de matériaux à creuser.

Pour nous depuis la France, si l’on souhaite conserver notre hémisphère, ce sera tout juste bon pour débuter le printemps et recevoir une première mise à jour dès le 20 mars nous proposant la chasse aux œufs. Nintendo a confirmé qu’elle poursuivra la création d'événements réguliers suivant les périodes de l’année via des mises à jour gratuites qui apporteront des personnages spéciaux pour encadrer ces événements : nous avons ainsi pu apercevoir l’icône des tournois de pêche, chasse aux insectes, le Carnaval avec Roberto, Halloween avec Jacqu’O, un événément cuisine avec Dindou le cuisinier (fête des récoltes) et Noël avec Rodophe





Nintendo confirme les restrictions autour de l'utilisation du jeu, à bien connaître avant de débuter dans le cas du jeu en multi.





Nintendo confirme 1 console, 1 jeu, 1 île. Tous les comptes créés sur la console pourront donc participer au développement de la même île et réaliser leur propre habitation.



Jusqu'à 8 joueurs enregistrés comme utilisateurs sur une même console Nintendo Switch peuvent vivre sur la même île et jusqu'à quatre résidents d'une même île peuvent jouer en même temps avec une seule console. Il n'est pas possible d'enregistrer plusieurs îles sur une même console Nintendo Switch, quel que soit le nombre d'utilisateurs enregistrés sur la console et même si vous disposez de plusieurs exemplaires du jeu. Une Nintendo Switch et un exemplaire du jeu sont nécessaires pour chaque île.

Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s'applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant.





Les différents utilisateurs de la console pourront participer à des activités de groupe (par 4 max puisque c'est la limite d'utilisation en simutanée), avec en leader autoproclamé le joueur ayant proposé l’activité. Mais pas de panique, il sera facile de modifier le leadership du groupe par une simple une touche, histoire de ne laisser personne frustré.

En ce qui concerne l'épineuse question des problèmes de sauvegardes du jeu, Nintendo y répond partiellement, promettant de proposer un palliatif pour chaque situation un peu plus tard durant l'année, sans annoncer pour le moment de calendrier précis.





Ce jeu n'est pas compatible avec le cloud des données de sauvegarde de l'application Nintendo Switch Online. Cependant, la possibilité de récupérer les données de sauvegarde d'Animal Crossing: New Horizons depuis le serveur en cas de dysfonctionnement, de perte ou de vol de la console sera proposée aux titulaires d'un abonnement Nintendo Switch Online dans le courant de l'année.

Ce jeu n'est pas compatible avec le transfert des données de sauvegarde d'une console Nintendo Switch à une autre pour le moment. Toutefois, une fonctionnalité spécifique à Animal Crossing: New Horizons permettant de transférer les données de sauvegarde et d'utilisateur d'une console à une autre devrait être proposée dans le courant de l'année.

Voilà qui est donc rassurant, nous devrions pouvoir obtenir une sauvegarde ou la possibilité de transférer nos données ultérieurement, plus rien ne nous empêche donc de nous lancer dans la grande aventure avec un décor de toute beauté.





Que c'est joli ! L'upgrade graphique est bien réel, on est clairement loin des titres sur 3DS et c'est vraiment séduisant, au gré des saisons, avec une attention particulière sur la faune et la flore (ah on a aperçu quelques sales bêtes comme un scorpion et une grosse araignée). Si vous avez le malheur de vous faire piquer, il existe des produits de soin à acheter auprès de Tom Nook. On notera également le soin apporté au design de l'ensemble de nos personnages bien connus, quelques nouveaux semblent-ils. Notre avatar bénéficie de nouvelles coupes de cheveux. Au niveau du mobilier, c'est magnifique de voir certaines textures de tissus et les détails du parquet ou du papier peint. Les musiques et bruitages des personnages restent identiques à ce que l'on connait, que l'on aime ou que l'on déteste, cela fait partie de la signature sonore de la franchise.



Une île qui va évoluer par la suite

L’île est relativement grande, semblant même plus grande que ce dont nous étions habitués avec New Leaf. Si pour le départ on restera plutôt dans une ambiance Koh-Lanta/Robinson avec du basique, le jeu promet une évolution très poussée pour devenir à terme un véritable village.







Nous avons ainsi pu admirer le musée (magnifique galerie de dinosaures à reconstituer en récupérant des fossiles), l’aquarium qu’il faudra à nouveau équiper avec nos pêches, le fait d’apercevoir un requin dans un aquarium nous donne l’indice du retour de cet animal dans notre océan local, un magnifique parc, un magasin pour acheter du matériel tout prêt que l’on ne peut pas fabriquer par nous-même sur l’île, une boutique pour acheter divers costumes. On a dévoilé également une petite ile Photopia permettant de regrouper de nombreux habitants pour réaliser des clichés photos amusants. On retrouve donc nos marques, à défaut d’avoir une véritable ville et une rue commerçante.







Minecraft, gare à toi !

La grosse annonce était à deux niveaux. D’une part, la confirmation que nous pourrions placer les futurs maisons des autres campeurs (on leur donne un coup de main de suggestion au départ) mais on peut également aussi réserver un espace de terrain pour de futur construction afin de mieux anticiper les développements futurs de l'île.



Mais le plus intéressant est que nous pourrons déplacer les constructions ensuite si on a besoin de faire un réaménagement de l’île ultérieur. C’est un gros plus, d’autant que les possibilités de personnalisation de l’île semble assez importantes. Nous avons ainsi vu la construction de routes pavées, d’espaces de jeux avec sable, la construction d’une large variété de ponts, escaliers pour franchir plus facilement les différents reliefs et obstacles naturelles de l’île.





New Horizons va encore plus loin en permettant une véritable terraformation de l'île selon nos souhaits en retouchant à loisir le relief. Ainsi nous pourrons creuser dans les falaises ou on contraire refaire des talus, former des cascades, empiéter sur le lit d’une rivière pour en modifier la forme de son cours. Attention cependant, on ne sait pas encore si ces modifications sont sans limite et si on peut étendre la taille de l’île sur la mer, nous n’avons vu ce travail d’agrandissement qu’au sein de l’île pris sur les rivières.







Cela ouvre la porte à une belle richesse de construction, d’autant que les personnalisations des bâtiments sont importantes. De la simple tente du début, vous pourrez passer ensuite à une petite maison, qui s’agrandira selon les crédits (à durée illimitée et sans intérêt) que vous pourrez contracter auprès de Tom Nook. De cette petite maison que vous pourrez décorer avec soin, suivant un réglage d’angle de vue permettant de voir au mieux l’intégralité de votre pièce dans tous les sens, vous pourrez ensuite l’étendre pour obtenir des pièces de plus en plus grandes et des pièces annexes : on a ainsi vu une image de très grande suite. Pas d’étage pour le moment, mais ce n’est peut-être que temporaire. Les extérieurs pourront également être personnalisés avec soin, entre couleurs des volets et du toit, teinte du bois ou du type de façade. Il n’y a pas à dire, Animal Crossing : New Horizons est vraiment beau à voir.





Pas de DLC payants à l'horizon proche et une appli intégrée au Nintendo Switch Online

La bonne nouvelle, c’est que nous n’avons eu aucune annonce de DLC payants à ce jour, alors qu’on craignait la mise en place de fonctionnalités comme nous avions pu en avoir avec Pocket Camp. Mais comme le jeu doit évoluer dans le futur, avec de nombreux ajouts de bâtiments, on restera prudent sur le sujet pour le moment.





Il est intéressant de noter que Pocket Camp a fait une courte apparition dans ce Direct. Pas de lien direct entre les deux jeux mais des événements concomitants pour décrocher des objets de décoration valable dans les deux titres, histoire de se faire une décoration à la New Horizons dans le jeu mobile : sympa.





En revanche Nintendo a dévoilé une application mobile spécifique gratuite pour New Horizons, qui permettra d’envoyer des messages entre joueurs sous forme de petits courriers, ou de taper du texte pour parler en direct lorsque les personnes sont ensembles sur l’île. Cette application devrait être disponible peu après le lancement du jeu.





Avec NookLink, un service intégré à l'application Nintendo Switch Online, les joueurs peuvent utiliser un smartphone dans la vie réelle pour discuter avec des amis qui possèdent à la fois Animal Crossing: New Horizons et l'application pour smartphone Nintendo Switch Online en utilisant un smartphone comme clavier ou en profitant du chat vocal. NookLink sera disponible en mars.

Ouf, des protections pour éviter que vos invités ne fassent n'importe quoi !

Si 7 invités pourront venir sur l’île en même temps que vous, il est heureux de voir que Nintendo a placé quelques garde-fous pour limiter les conséquences de ces invitations. S’il n’est pas encore bien clair sur la protection des objets, New Horizons de base empêche les autres joueurs d’utiliser certains outils pouvant détruire vos créations : pas de pioche ou de pelle. Pour que vos invités puissent utiliser ces outils avec une totale liberté, c’est à vous de les déclarer « best friend, soit membre de vos meilleurs amis ». Vous avez donc un certain filtrage bienvenue dans ce jeu car cela avait pourri certaines expériences au sein de New Leaf.





Les amiibo

L’ensemble des cartes amiibo Animal Crossing et toutes les figurines amiibo Animal crossing sont compatibles avec le jeu (pas les autres figurines en revanche). En les activant, cela permettra de faire venir plus rapidement votre personnage favori dans votre île. Mais pas d’inquiétude, tous les personnages pourront venir, même sans amiibo, cela prendra juste plus de temps. Les chanceux ayant le full set intégral des 4 séries de cartes amiibo plus les cartes spéciales sorties pour la mise à jour camping Welcome Amiibo pourront donc se réaliser sur mesure l’île de leur rêve avec tous leurs personnages préférés.







Si le lien avec les épisodes 3DS est bien vue, cela plus loin. Rappelez-vous les nombreux QR code de motifs pour créer votre propre tenue et vos décorations sur les titres 3DS, en particulier avec Happy Home Designer. Eh bien ces QR Codes seront compatibles avec le jeu Switch. Autant dire que cela vous ouvre l’accès à une sacré bibliothèque de personnalisation, nous en avions partagé un certain nombres dans nos colonnes que l’on tentera donc de remettre un peu plus visible pour vous, et vous pourrez créer de nouveaux motifs et les partager avec vos amis. De quoi réjouir la communauté de fans qui avait été très friande de ces partages. Vous devrez utiliser l'appli NookLink pour scanner ces QR-Codes





Avec NookLink, un service intégré à l'application Nintendo Switch Online, les joueurs peuvent utiliser un smartphone dans la vie réelle pour scanner le QR Code d'un motif perso créé avec les précédents jeux Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer et télécharger ce motif vers Animal Crossing: New Horizons. NookLink sera disponible en mars.





Voilà un premier tour d'horizon que nous compléterons dans les prochaines heures.





L’aéroport (hydravion) sera le lieu d’arrivée sur l’île et le lieu d’arrivée des autres joueurs online (ou local wifi). L’aéroport sera ouvert 24h après votre arrivée sur l’île, histoire de vous laisser le temps de découvrir votre milieu, laisser les membres inscrits sur votre console de jouer avec vous avant d’être prêt à accueillir de nouveaux hôtes. Cet aéroport vous permettra également d’aller visiter d’autres îles de vos amis ou tout simplement de faire du tourisme sur de nouvelles îles peuplées uniquement de personnes Animal Crossing non présents sur votre île, de faune et de flore parfois différentes de votre île. Vous pourrez en discutant avec ces personnages et en vous liant d’amitié avec eux les encourager à venir visiter votre île. Vous pourrez aussi rapporter de votre petit séjour des échantillons de plantes et différents produits sur votre île. Malgré tout, nous n’avons pas encore eu de visuels de fruits exotiques sur les images de ce Nintendo Direct.