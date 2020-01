News The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Switch)

Saber Interactive n'est pas allé dans le sens des joueurs en se contentant de la prouesse de base qu'aura été de porter The Witcher 3 sur Switch. Bien conscient des défauts qui frappent le portage, les développeurs s’attellent depuis la sortie à en corriger le maximum.Un lourd patch avait été annoncé par Saber Interactive, avec comme vocation première de venir corriger les chutes de framerate régulières. Comme cela été le cas un peu plus tôt ce mois-ci , les développeurs ont discuté du titre sur le réseau social russe VK Si la Switch n'est pas distribuée officiellement en Russie, il semblerait que les joueurs russes soient fortement mobilisé autour du titre. Saber Interactive reste muet au niveau du contenu précis de ce patch qui ne devrait vraiment plus tarder maintenant, mais annonce aux joueurs que le patch à venir vaut la peine d'être attendu. Bon, ce n'est pas encore cette fois-ci que l'on connaîtra le programme précis, mais on est ravis de savoir qu'on ne devrait pas être déçus, non ?