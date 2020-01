News The Turing Test (Switch)

Les amateurs d’énigmes vont peut-être jeté un coup d'oeil au portage de The Turing Test sur Nintendo Switch, trois années après sa sortie sur les autres plateformes. Trois années qui ont permis d'apporter un point important qui manquait dans le jeu initial : le texte en français !



Vous incarnez Ava Turing, une ingénieur de l’ISA (International Space Agency) envoyée sur la station Europe pour retrouver 6 membres d'équipage disparus. Sur place, elle devra résoudre diverses énigmes mises au point par l'équipe, que seules Ava pourra résoudre (d'où le nom du jeu, le test de Turing). Elle sera cependant secondée par une intelligence artificielle du nom de TOM, un robot au faux air de Wall-E. Deux questions néanmoins se posent : pourquoi ces énigmes et pourquoi cette disparition ?

Le jeu exploite le concept de la survie, le rapport humain-machine, le rôle de chacun d'eux. Au niveau jouabilité, Ava est dotée d'un EMT, une arme qui permet d'absorber des boules d'énergie pour les placer dans des interrupteurs et activer ainsi divers mécanismes pour progresser. Il existe diverses boules de couleurs ayant un rôle précis. On pourra également manipuler des cubes d'énergie, activer des leviers. Tout ceci se fait via une vue à la première personne. C'est donc essentiellement sur un volet de casse-tête que surfe ce jeu, avec une narration qui nous permettra d'en découvrir plus sur les personnes recherchées et sur cette station sur Europe, lune de Jupiter.



Voir tout l'amour que les joueurs ont porté à The Turing Test lors de sa sortie initiale a bouleversé notre petite équipe, et nous sommes très heureux, trois ans plus tard, de pouvoir faire vivre cette expérience à de nouveaux joueurs chez eux (et au dehors !), explique Howard Philpott, concepteur en chef, dans le communiqué de presse. Nous sommes impatients de partager ces moments riches en puzzles, en exploration et en découvertes avec un nouveau public sur Nintendo Switch !



[ESRB] | The Turing Test | Nintendo Switch 27/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une réduction de 10% sera valide jusqu'au 21 février, le titre coûtant normalement 19,99 € . Le jeu est développé par le studio Bulkhead Interactive et édité par Square Enix. Du fait de l'isolement de l'histoire, uniquement jeu en solo. Êtes vous heureux par la révélation finale du jeu teasé par Square Enix il y a quelques jours