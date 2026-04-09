[OFFICIEL] The Legend of Zelda fête ses 40 ans dans un Direct le 8 septembre 26 à 16h

Rendez-vous la semaine prochaine pour deux #NintendoDirect !



The Legend of #Zelda 40th Anniversary Direct : mardi 8 septembre à 16:00 (env. 30 min.)



Nintendo Direct : mercredi 9 septembre à 16:00 (env. 45 min.)



Rendez-vous ici : https://t.co/oWuvZwNLDL pic.twitter.com/vMfMDUrEVW