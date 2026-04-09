[OFFICIEL] The Legend of Zelda fête ses 40 ans dans un Direct le 8 septembre 26 à 16h
Nintendo consacre 30 minutes entières à la saga mardi prochain, une exclusivité de traitement que Big N réserve d'ordinaire à Pokémon.News
- Un The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct est programmé le mardi 8 septembre
Rendez-vous à 16h pour cette émission spéciale !
- La présentation durera 30 minutes et sera entièrement dédiée au 40e anniversaire de la franchise
- L'annonce est arrivée via Nintendo Today, en même temps que celle d'un Direct généraliste prévu le lendemain
On attendait un geste pour l'anniversaire, et on en finissait presque par désespérer de voir Nintendo célébrer dignement l'anniversaire d'une de ses plus grandes franchises ! Nintendo vient d'annoncer un The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct, programmé le mardi 8 septembre à 16h et long de 30 minutes, entièrement consacré à la saga.
Une demi-heure rien que pour HyruleLe format mérite qu'on s'y arrête. En dehors de Pokémon, Nintendo ne dédie pratiquement jamais une présentation entière à une seule de ses licences. Trente minutes sur Zelda, avec la perspective d'un Ocarina of Time, puis les fuites récentes sur des éditions collector de la Switch 2, et pourquoi pas des images du film qui sortira l'année prochaine, il y a finalement largement de quoi s'extasier devant son lecteur YouTube !
Rendez-vous la semaine prochaine pour deux #NintendoDirect !— Nintendo France (@NintendoFrance) September 4, 2026
The Legend of #Zelda 40th Anniversary Direct : mardi 8 septembre à 16:00 (env. 30 min.)
Nintendo Direct : mercredi 9 septembre à 16:00 (env. 45 min.)
Rendez-vous ici : https://t.co/oWuvZwNLDL pic.twitter.com/vMfMDUrEVW
Ce que le calendrier récent laisse entrevoirOn ne va pas se lancer dans la voyance, mais quelques éléments récents donnent des pistes raisonnables. Le plus évident reste le remake d'Ocarina of Time sur Switch 2, qui a récemment reçu sa classification et qui sortira d'ici la fin de l'année - on attend encore une date de sortie officielle.
L'année des 40 ans est par ailleurs déjà bien engagée côté licences, entre l'accord pluriannuel signé avec Hasbro pour des jouets Zelda et les premiers sets LEGO de la saga. Nintendo a manifestement prévu de faire durer la célébration, et une présentation de cette ampleur s'inscrit logiquement dans ce plan. Bref, on va manger du produit dérivé, en faire transpirer le banquier à chaque nouvelle séquence du ND !
Pour ceux qui veulent se replonger dans quatre décennies d'aventures avant mardi, notre dossier sur les 40 ans de la légende est toujours là pour ça.
Le premier de deux rendez-vousCe Direct Zelda conclura en réalité une semaine plus que chargée, puisque Nintendo a annoncé aussi un second rendez-vous : un Nintendo Direct généraliste de 45 minutes le lendemain, mercredi 9 septembre à 16h, dont on vous parle dans notre autre actualité.
Deux présentations en deux jours, c'est inhabituel, et ça donne une idée du volume d'annonces que Big N garde sous le coude. On vous donne évidemment rendez-vous ici pour tout suivre en direct (ou presque, le temps d'écrire tout ça !).
Sur quoi pariez-vous pour ce Direct anniversaire, le remake d'Ocarina of Time ou carrément un teasing pour le prochain épisode (oui : rêvons !) ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo Today
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