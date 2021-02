News The Last Story (Wii)

10e anniversaire de The Last Story 13/02/2021

























































Si le jeu n'est sorti qu'en 2012 en Europe et ne célèbre donc cette année que son 9e anniversaire, The Last Story a au Japon déjà 10 ans. Son Director, Hironobu Sakaguchi, nous en propose donc sur son compte Twitter pas moins de 30 illustrations originales, pour nous rappeler ce bel anniversaire.Vous pouvez suivre Hironobu Sakaguchi sur son compte Twitter , où vous pourrez retrouver les images de cette galerie :Au Japon, The Last Story est sorti le 27 janvier 2011, il y a donc déjà plus de 10 ans ! Son réalisateur n'avait pas été choisi au hasard pour mener le développement du jeu à son terme : Hironobu Sakaguchi avait auparavant déjà travaillé sur plusieurs jeux Final Fantasy.A lire aussi : notre test de The Last Story sur Wii Peut-être cette publication va-t-elle donner envie à Nintendo de donner un petit coup de jeune à ces trois RPG. Précisons qu'aux Etats-Unis, The Last Story a été édité par XSEED et non par Nintendo, sans doute trop occupé à préparer le lancement d'une certaine Wii U.Source : Nintendo Everything