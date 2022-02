The Great Ace Attorney Chronicles enfin confirmé pour une sortie en Occident

Il va enfin sortir en Europe ! Après une sortie exclusivement japonaise sur 3DS, The Great Ace Attorney Chronicles arrive officiellement sous nos latitudes le 27 juillet 2021, sur PS4, Switch et PC Steam. Capcom l'a annoncée publiquement aujourd'hui.



A Message from Shu Takumi! - The Great Ace Attorney Chronicles 21/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La vidéo ci-dessus de Shu Takumi, réalisateur et scénariste des trois premiers jeux Ace Attorney ainsi que des deux jeux The Great Ace Attorney annonce l'heureuse nouvelle.



Une première fuite était apparue sur le site du comité de classification des jeux numériques de Taïwan en février dernier, ce qui suggérait une annonce prochaine. Et l'existence d'un portage de The Great Ace Attorney Chronicles avait été révélée dans le cadre de l'importante violation de données qui avait impacté Capcom, survenue en novembre 2020.



Chronicles regroupe les deux jeux précédemment sortis sur 3DS, The Great Ace Attorney (2015) et The Great Ace Attorney 2 (2017), jusqu'alors uniquement disponibles au Japon.



Attention cependant, ce sont des titres particuliers car nous sommes à la fin du XIXe siècle, période Meiji au Japon et ère victorienne en Grande-Bretagne. Cette série dérivée met en scène Ryūnosuke Naruhodō, un étudiant anglais de l'université Teito Yūmei et un ancêtre du protagoniste principal de la série Ace Attorney, Phoenix Wright. Ryūnosuke voyage en Angleterre et rencontre Sherlock Holmes. Il ne manque plus qu'à croiser les doigts pour obtenir une édition physique du jeu chez nous et le bonheur sera total !