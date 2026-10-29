The Duskbloods : FromSoftware repousse son exclu Switch 2 à 2027
FromSoftware décale The Duskbloods à 2027 pour peaufiner règles et équilibrage. Un report sans grande surprise : on avait presque oublié qu'il visait 2026.News
- The Duskbloods, l'exclu Switch 2 de FromSoftware, passe de 2026 à 2027.
- Le studio veut encore ajuster les règles du jeu et son équilibrage.
- Aucune date précise n'est donnée pour l'instant.
Vous l'aviez encore en tête, vous ? De notre côté, on avait presque oublié que The Duskbloods était censé sortir en 2026 ! La question ne se pose de toute façon plus : FromSoftware vient d'annoncer que son exclu Switch 2 glisse à 2027.
Le studio ne donne pas de date, juste une fenêtre de lancement. À deux mois de la fin de l'année et sans la moindre date annoncée jusqu'ici, on voyait mal le jeu débarquer sous le sapin de toute manière.
While development of "The Duskbloods" is at the final adjustment stage, we have made the decision to move the launch window to 2027.— The Duskbloods (@TheDuskbloods) October 29, 2026
We apologize to players who have been kindly awaiting the release of this title and thank you for your patience and support. https://t.co/U9941Mgkyw
Le test réseau est passé par làDans le message publié sur le compte officiel du jeu, FromSoftware explique que le développement entre dans sa dernière ligne droite, mais que l'équipe a besoin de plus de temps pour ajuster les règles et l'équilibrage. Le studio en profite pour s'excuser auprès de celles et ceux qui attendaient le titre.
test réseau fermé du mois d'août. Le premier créneau avait viré au fiasco (plantages, serveurs aux fraises), avant que les sessions suivantes ne remettent les choses d'aplomb. Le combat a plutôt séduit, mais les retours pointaient aussi un jeu confus, avare en indications et un brin trop porté sur le PvP.
Il faut dire que depuis sa révélation lors de la présentation de la Switch 2 en avril 2025, The Duskbloods ne s'est montré qu'au compte-gouttes, avec un teaser d'à peine une minute pendant le Direct de juin. Ce report ne chamboule donc pas vraiment notre fin d'année, d'autant qu'un certain Ocarina of Time arrive la semaine prochaine.
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Sources : FromSoftware, NintendoLife
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