Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
The Duskbloods Disponible sur Switch 2
News The Duskbloods (Switch 2)

The Duskbloods : FromSoftware repousse son exclu Switch 2 à 2027

FromSoftware décale The Duskbloods à 2027 pour peaufiner règles et équilibrage. Un report sans grande surprise : on avait presque oublié qu'il visait 2026.

News
Résumé de cette actualité en trois points :
  • The Duskbloods, l'exclu Switch 2 de FromSoftware, passe de 2026 à 2027.
  • Le studio veut encore ajuster les règles du jeu et son équilibrage.
  • Aucune date précise n'est donnée pour l'instant.

Vous l'aviez encore en tête, vous ? De notre côté, on avait presque oublié que The Duskbloods était censé sortir en 2026 ! La question ne se pose de toute façon plus : FromSoftware vient d'annoncer que son exclu Switch 2 glisse à 2027.
Le studio ne donne pas de date, juste une fenêtre de lancement. À deux mois de la fin de l'année et sans la moindre date annoncée jusqu'ici, on voyait mal le jeu débarquer sous le sapin de toute manière.

Le test réseau est passé par là

Dans le message publié sur le compte officiel du jeu, FromSoftware explique que le développement entre dans sa dernière ligne droite, mais que l'équipe a besoin de plus de temps pour ajuster les règles et l'équilibrage. Le studio en profite pour s'excuser auprès de celles et ceux qui attendaient le titre.
Difficile de ne pas faire le lien avec le test réseau fermé du mois d'août. Le premier créneau avait viré au fiasco (plantages, serveurs aux fraises), avant que les sessions suivantes ne remettent les choses d'aplomb. Le combat a plutôt séduit, mais les retours pointaient aussi un jeu confus, avare en indications et un brin trop porté sur le PvP.

Il faut dire que depuis sa révélation lors de la présentation de la Switch 2 en avril 2025, The Duskbloods ne s'est montré qu'au compte-gouttes, avec un teaser d'à peine une minute pendant le Direct de juin. Ce report ne chamboule donc pas vraiment notre fin d'année, d'autant qu'un certain Ocarina of Time arrive la semaine prochaine.

Aviez-vous participé au test réseau de The Duskbloods cet été ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Sources : FromSoftware, NintendoLife
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - 2 Directs : ils ont osé !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil