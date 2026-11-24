News Tetris 99 (Switch)

Tetris 99 : un thème Pikmin 4 pour la 58e Maximus Cup dès le 27 novembre

Tetris 99 se met aux couleurs de Pikmin 4 pour sa 58e Maximus Cup, du 27 novembre au 1er décembre. 100 points à récolter, et le thème est à vous !