Tetris 99 : un thème Pikmin 4 pour la 58e Maximus Cup dès le 27 novembre
Tetris 99 se met aux couleurs de Pikmin 4 pour sa 58e Maximus Cup, du 27 novembre au 1er décembre. 100 points à récolter, et le thème est à vous !News
- La 58e Maximus Cup de Tetris 99 se déroulera du jeudi 27 novembre au mardi 1er décembre.
- Il faudra cumuler 100 points pendant l'événement pour débloquer un thème Pikmin 4.
- Ce thème comprend des illustrations, une musique et des Tétriminos inspirés du jeu.
Les Pikmin débarquent dans Tetris 99 ! La 58e Maximus Cup du jeu se tiendra du jeudi 27 novembre au mardi 1er décembre, et elle permettra de remporter un thème inspiré de Pikmin 4, dans sa Nintendo Switch 2 Edition.
100 points pour un thème tout en couleursLe principe reste le même que d'habitude : il faut cumuler 100 points pendant la durée de l'événement pour décrocher la récompense. Plus on termine haut dans le classement, plus on gagne de points, de quoi motiver les plus compétitifs à viser le top. À la clé, un thème aux couleurs de Pikmin 4, avec des illustrations, une musique et des Tétriminos inspirés du jeu.
Une jolie façon de prolonger l'élan du tout premier Pikmin Day, célébré au début du mois par Shigeru Miyamoto. Pour rappel, Tetris 99 est accessible aux abonnés Nintendo Switch Online sur Switch, et donc sur Switch 2.
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Source : Nintendo Everything
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