Tetris 99 : la 53e Maximus Cup s'aligne sur Tomodachi Life dès vendredi avec Un Grand Prix de Rêve
Nintendo annonce la 53e Maximus Cup de Tetris 99, qui mettra en jeu un thème exclusif aux couleurs de Tomodachi Life: Une Vie de Rêve du 1er au 5 mai 2026.News
Comme à chaque édition, les règles ne changent pas : on enchaîne les parties, on accumule des points en fonction de notre classement final dans chaque match, et une fois les 100 points cumulés, on débloque le thème exclusif, ici consacré à Tomodachi Life.
Un Grand Prix for-Mii-dable arrive dans #TETRIS 99 !— Nintendo France (@NintendoFrance) April 28, 2026
À partir du vendredi 1er mai, les abonnés Nintendo Switch Online peuvent obtenir un thème exclusif aux couleurs de #TomodachiLife : Une vie de rêve !@Tetris_official pic.twitter.com/I7fwnWTKOZ
Au programme : un artwork de fond, un thème et des designs de Tetriminos aux couleurs de l'île aux Mii. Le crossover tombe particulièrement bien, comme si ça avait été voulu comme ça pour faire écho à cette sortie, puisque Tomodachi Life: Une Vie de Rêve est sorti il y a tout juste deux semaines sur Switch et Switch 2, et profite donc d'un coup de projecteur supplémentaire grâce à ce tournoi, comme si le jeu en avait besoin.
L'événement est, comme toujours, réservé aux abonnés Nintendo Switch Online. On en profite pour rappeler que Tetris 99 reste l'un des jeux gratuits du service, et qu'il continue de vivre grâce à ces tournois thématiques régulièrement renouvelés depuis 2019.
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Source : Compte officiel Nintendo
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