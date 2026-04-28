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Tetris 99 Disponible sur Switch depuis le 13/02/2019
News Tetris 99 (Switch)

Tetris 99 : la 53e Maximus Cup s'aligne sur Tomodachi Life dès vendredi avec Un Grand Prix de Rêve

Nintendo annonce la 53e Maximus Cup de Tetris 99, qui mettra en jeu un thème exclusif aux couleurs de Tomodachi Life: Une Vie de Rêve du 1er au 5 mai 2026.

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Les Maximus Cup de Tetris 99 enchaînent les hommages aux franchises Nintendo, et c'est cette fois Tomodachi Life: Une Vie de Rêve qui va passer derrière les Tetriminos. La 53e édition du Grand Prix démarrera ce vendredi 1er mai 2026 à 9h heure française et se terminera le mardi 5 mai à 8h59, soit un peu plus de trois jours pour s'arracher les yeux (et les cheveux) sur le battle royale historique de Nintendo. Le tweet officiel de Nintendo France a confirmé l'événement aujourd'hui :
Comme à chaque édition, les règles ne changent pas : on enchaîne les parties, on accumule des points en fonction de notre classement final dans chaque match, et une fois les 100 points cumulés, on débloque le thème exclusif, ici consacré à Tomodachi Life.

Au programme : un artwork de fond, un thème et des designs de Tetriminos aux couleurs de l'île aux Mii. Le crossover tombe particulièrement bien, comme si ça avait été voulu comme ça pour faire écho à cette sortie, puisque Tomodachi Life: Une Vie de Rêve est sorti il y a tout juste deux semaines sur Switch et Switch 2, et profite donc d'un coup de projecteur supplémentaire grâce à ce tournoi, comme si le jeu en avait besoin.

L'événement est, comme toujours, réservé aux abonnés Nintendo Switch Online. On en profite pour rappeler que Tetris 99 reste l'un des jeux gratuits du service, et qu'il continue de vivre grâce à ces tournois thématiques régulièrement renouvelés depuis 2019.
Vous comptez tenter votre chance ce week-end pour ajouter ce thème à votre collection ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : Compte officiel Nintendo
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