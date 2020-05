News Xenoblade Chronicles Definitive Edition (Switch)

Ayant la version Wii qui tournait sur Wii U, et depuis hier la version Switch, la comparaison a été rapide : l'upgrade graphique est plus que notable tout comme les retouches de l'interface. Le titre garde toute sa valeur intrinsèque, qui le classe tout de même parmi les meilleurs RPG de ces dix dernières années, tout en étant plus facile de prise en main. Bref c'est l'occasion de vous plonger dans une grande aventure si vous n'y avez pas déjà succombé auparavant, ou de vous y replonger en profitant des modifications apportées.







Petite précision il est vrai, le jeu s'apprécie tout particulièrement sur grand écran, permettant de profiter des nouvelles textures sur le sol, de la plus grande finesse dans la gestion des éclairages, d'un framerate tout a fait acceptable (même le jeu d'origine connaissait quelques baisses), on sent tout de même que tout n'a pas été refait. Certains angles de caméra trahissent l'ancienneté du titre avec des épaules à la géométrie anguleuse alors que les visages ont été somptueusement mis à jour. En mode portable, cela tourne bien même si effectivement on perd quelques détails : la profondeur des étendues d'eau, un allégement des détails dans les modélisations des décors, une profondeur de champs réduite avec l'apparition plus brutale d'animaux ou de PNJ. Mais tout ceci reste bien acceptable devant la qualité du jeu et le plaisir de pouvoir y jouer sur Switch en nomade alors que jusqu'à présent, il fallait se contenter de l'édition pour New 3DS.



Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Launch Trailer - Nintendo Switch 30/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cette Definite Edition est la meilleure version du titre même si techniquement cela reste imparfait. Il serait dommage de se focaliser sur cela uniquement (on peut compter sur Monolith pour nous sortir des correctifs dans quelques temps) alors que nous avons entre les mains un titre particulièrement dense qui, dix ans après sa sortie, fait toujours la nique à de nombreux titres AAA qui envoient du lourd côté cinématiques, mais s'avèrent creux dans leur gameplay et dans le plaisir que l'on a à y jouer au bout de quelques heures. Un peu plus de puissance au niveau de la Switch aurait surement aidé mais en l'état, en nomade ou sur sa télévision, c'est un grand titre, comme Breath of the Wild ou The Witcher 3, deux autres titres que l'on a souvent taxé de faillibles au niveau technique alors que l'on n'avait jamais vraiment trouvé une telle ambition ailleurs que dans ces jeux (ok The Witcher 3 ne peut rivaliser à la beauté sur gros PC, mais y jouant énormément en mode portable, c'est bien la qualité du gameplay qui a su nous séduire et non le framerate et la résolution).

Si personnellement pour des raisons budgétaires nous avons investi dans l'édition classique, il existe la version collector qui permet de consulter un magnifique artbook de 250 pages, riches en illustrations de personnages, d'ennemis et de lieux. Un cadeau que l'on prend toujours plaisir à parcourir, même si le prix de cette édition collector fait toujours un peu tousser, et qui permet de découvrir un message du directeur exécutif Tetsuya Takahashi qui donne quelques clés sur l'avenir de la franchise.





HANDS ON Xenoblade Chronicles Definitive Works Set UNBOXING [Nintendo Switch] 30/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dix ans ont passé depuis la sortie du jeu Xenoblade Chronicles sur la console Wii, et maintenant Xenoblade Chronicles : Edition définitive est enfin arrivé. Chez Monolith Soft, nous avons abordé le développement de ce jeu non pas comme un simple remastering mais avec le même enthousiasme que celui que nous avons apporté à des titres neufs comme Xenoblade Chronicles 2. Il y avait des choses que nous voulions inclure dans la version originale de ce jeu, des choses que nous avons essayées mais que nous n'avons finalement pas pu mettre en œuvre, et des choses que nos fans avaient voulues dans le jeu. En examinant cette liste de "choses" souhaitées, nous avons tous réalisé que ce projet exigeait la même énergie qu'un tout nouveau jeu pour que notre vision de l'édition définitive soit clairement perçue par les joueurs.

L'interface utilisateur a été profondément remaniée, et nous nous sommes également attachés à améliorer la visibilité et à rendre le jeu plus facile à jouer. Nous avons allégé le fardeau de certaines batailles du parcours principal, comme celles de Metal Face et de Xord, afin de garantir que tout le monde puisse atteindre la fin du jeu. Nous avons non seulement ajouté de nouveaux équipements pour les personnages, mais nous avons également revu la conception des équipements existants, et nous avons fait de notre mieux pour mettre à jour les aspects visuels du jeu. Nous avons tiré parti des capacités audio améliorées de la console Nintendo Switch, en remasterisant les pistes musicales et les thèmes de bataille du jeu. Nous avons fait d'innombrables autres ajustements, changements et améliorations.

Dix ans ont passé. Au cours de cette période, les joueurs sont devenus plus perspicaces et plus sophistiqués. Les normes de qualité d'un jeu ont augmenté. Cette édition définitive des Chroniques de Xenoblade incarne tous les nouveaux éléments et raffinements que nous avons apportés pour répondre aux attentes des joueurs.

En ce qui concerne les nouveaux éléments, le plus grand ajout est une région qui n'a pas été terminée à temps pour le jeu original - l'épaule de Bionis - qui prépare le terrain pour le nouveau scénario du jeu, "Future Connected". Tout comme Torna – The Golden Country ajouté au jeu principal de Xenoblade Chronicles 2, Future Connected se concentre sur le personnage et l'histoire de Melia après que les événements du scénario principal aient pris fin. Pourquoi Melia et pas Fiora, Reyn, Dunban, Sharla ou Riki, vous demanderez-vous ? Eh bien, c'est parce que ce scénario n'est pas simplement une nouvelle histoire à raconter, mais une sorte d'introduction qui pointe vers l'avenir. Les événements qui se déroulent et les mots prononcés par les personnages de Future Connected sont liés à l'avenir de Xenoblade Chronicles lui-même. Au sein de Monolith, nous espérons que, lorsque vous vivrez ce nouveau scénario, vous aurez plaisir à rêver de l'avenir qui pourrait être le vôtre. À tous ceux qui sont avec nous depuis le début de la série Xenoblade, et à ceux qui commencent leur voyage avec nous, nous espérons que les possibilités d'avenir des Chroniques de Xenoblade vous inspireront dans votre jeu.





Nous attendons de voir quelle suite empruntera la franchise Xenoblade Chronicles, en rêvant d'un troisième opus (même si certains espèrent le portage du spin-off X, très différent). Mais en attendant, foncez sur ce premier opus remasterisé pour passer un excellent moment. Tiens, il faudra que je me finisse le numéro 2 un jour.