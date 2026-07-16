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Les Crocs Mario sont disponibles : t'as le look Mario !

Pour briller en société, Crocs a pensé à nous cette année et ça va faire fureur ! On vous dit tout dans cet article en écho à l'annonce que nous avions déjà relayée il y a de cela quelques semaines.

News
La collaboration Crocs et Mario a été dévoilée en grandes pompes début juin. L'attente fut longue mais nous allons être récompensés car les crocs Super Mario sont d'ores et déjà disponible sur le site officiel !!

Crocs x Mario
C'est le moment en plein été d'assortir votre t-shirt Mario à vos crocs ! Vous aurez le choix d'avoir la classe jusqu'au bout des pieds aux couleurs de Mario, Yoshi, Bowser ou Peach !
Une occasion à ne pas louper, vous risquez de ne pas passer inaperçu cet été dans votre camping préféré ou à la plage ! Mais vous pouvez également opter pour le côté personnalisation de la force en craquant sur d'adorables jibbitz aux couleurs de Mario, ses amis et ses ennemis.
De quoi avoir un look du plus bel effet en cet été pas comme les autres ! Faites chauffez les cartes bleues car ce genre de produits ne restent jamais longtemps en stock...
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