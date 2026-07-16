News Crocs
Les Crocs Mario sont disponibles : t'as le look Mario !
Pour briller en société, Crocs a pensé à nous cette année et ça va faire fureur ! On vous dit tout dans cet article en écho à l'annonce que nous avions déjà relayée il y a de cela quelques semaines.News
La collaboration Crocs et Mario a été dévoilée en grandes pompes début juin. L'attente fut longue mais nous allons être récompensés car les crocs Super Mario sont d'ores et déjà disponible sur le site officiel !!
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