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Switch 2 : Nintendo part en tournée dans dix centres commerciaux américains
Nintendo installe ses stands Switch 2 dans dix centres commerciaux des États-Unis jusqu'à Noël, avec Zelda Ocarina of Time, Mario Kart World ou Pokémon Pokopia en libre accès. Et si Big N tentait l'aventure chez nous ?News
Résumé de cette actualité en trois points :
Aurez-vous la possibilité de traîner dans un centre commercial américain à l'approche des Fêtes de fin d'année ? Vous pourriez bien tomber sur un stand Switch 2. Nintendo of America vient d'annoncer le retour de sa Nintendo Switch 2 Holiday Experience, une tournée de stands éphémères installés dans dix centres commerciaux des États-Unis, du 25 novembre au 23 décembre.
La tournée passera par Salt Lake City, Orlando, Los Angeles, King of Prussia, San Antonio, Atlanta, Dallas-Fort Worth, San Jose, Wayne (New Jersey) et Schaumburg (Illinois). Avec un tel dispositif, Nintendo permettra à de nombreuses familles de tester la console, histoire de convaincre un maximum de foyer de la glisser sous le sapin !
Galeries Lafayette Champs-Élysées, qui se sont parées des couleurs du Royaume Champignon pour les fêtes. Jusqu'au 4 janvier, le grand magasin propose une expérience immersive dans l'univers de Super Mario, avec des illuminations à thème et un sapin de Noël géant. Il y a bien une petite borne pour essayer Ocarina of Time, histoire de se mettre dans l'ambiance de ceux qui ont déjà une Switch 2 pour vous convaincre de franchir le pas vous aussi si ce n'est déjà fait !
Aimeriez-vous voir des stands Switch 2 s'installer dans les centres commerciaux près de chez vous ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo of America
- Nintendo of America lance la Nintendo Switch 2 Holiday Experience dans dix centres commerciaux américains, du 25 novembre au 23 décembre.
- Pokémon Pokopia, Mario Kart World, Zelda Ocarina of Time et Splatoon Raiders seront jouables, avec des cadeaux à la clé.
- En France, il faudra se contenter de l'expérience Super Mario des Galeries Lafayette Champs-Élysées... en attendant mieux ?
Aurez-vous la possibilité de traîner dans un centre commercial américain à l'approche des Fêtes de fin d'année ? Vous pourriez bien tomber sur un stand Switch 2. Nintendo of America vient d'annoncer le retour de sa Nintendo Switch 2 Holiday Experience, une tournée de stands éphémères installés dans dix centres commerciaux des États-Unis, du 25 novembre au 23 décembre.
Ocarina of Time, Pokopia et Mario Kart World en libre accèsSur place, on pourra prendre en main la Switch 2 en mode portable comme en mode TV, avec une belle sélection de jeux : Pokémon Pokopia, Mario Kart World, le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time (qu'on vous recommande chaudement) ou encore Splatoon Raiders, entre autres. Les visiteurs repartiront avec un guide des cadeaux de Noël Nintendo, et un passage à la borne My Nintendo rapportera un set d'étiquettes cadeaux ainsi que 100 points platine.
La tournée passera par Salt Lake City, Orlando, Los Angeles, King of Prussia, San Antonio, Atlanta, Dallas-Fort Worth, San Jose, Wayne (New Jersey) et Schaumburg (Illinois). Avec un tel dispositif, Nintendo permettra à de nombreuses familles de tester la console, histoire de convaincre un maximum de foyer de la glisser sous le sapin !
Et chez nous, Nintendo, rien ?Évidemment, ce genre d'initiative nous fait un peu envie de ce côté de l'Atlantique. Des stands jouables dans quelques grands centres commerciaux européens, à Paris, Lyon, Bruxelles ou Londres seraient une excellente occasion de faire découvrir la Switch 2 et ses jeux de fin d'année au plus grand nombre.
Galeries Lafayette Champs-Élysées, qui se sont parées des couleurs du Royaume Champignon pour les fêtes. Jusqu'au 4 janvier, le grand magasin propose une expérience immersive dans l'univers de Super Mario, avec des illuminations à thème et un sapin de Noël géant. Il y a bien une petite borne pour essayer Ocarina of Time, histoire de se mettre dans l'ambiance de ceux qui ont déjà une Switch 2 pour vous convaincre de franchir le pas vous aussi si ce n'est déjà fait !
Aimeriez-vous voir des stands Switch 2 s'installer dans les centres commerciaux près de chez vous ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo of America
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