News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
Switch 2 : Nintendo explique ce qui ferait remonter ses prix
Pas de nouvelle hausse au programme, mais Furukawa pose ses conditions face à la flambée de la mémoire. Et les cartes de jeu ne sont pas épargnées...News
Résumé de cette actualité en quatre points :
Vous avez encore en travers de la gorge le passage de la Switch 2 à 499,99 euros le 1er septembre ? On vous comprend même si dans les faits, les promotions sont encore nombreuses pour bénéficier d'une remise intéressante. Commençons par la bonne nouvelle : lors de la présentation des résultats, Shuntaro Furukawa a assuré que Nintendo n'envisageait pas de nouvelle hausse, l'entreprise parvenant à sécuriser assez de mémoire (au détriment d'un inventaire au coût faramineux dans ses derniers chiffres). Mais dans la séance de questions-réponses qui a suivi, dont la traduction anglaise vient d'être publiée, le président de Nintendo a détaillé sa doctrine... et elle mérite qu'on s'y arrête dans cette actualité !
Ko Shiota rappelle de son côté la philosophie maison : Nintendo investit là où l'expérience de jeu l'exige, quitte à limiter certaines fonctions ou à revoir des performances à la baisse ailleurs. Il faut dire que Big N n'a jamais couru après la fiche technique la plus musclée, et ce n'est visiblement pas la crise des composants qui va la faire changer d'avis.
Côté prix des jeux, la ligne ne bouge pas : pas de tarif uniforme, chaque titre est fixé au cas par cas selon son contenu. Shinya Takahashi ajoute que les équipes doivent créer des jeux dont la valeur dépasse leur prix.
notre dossier sur les résultats semestriels.
Une nouvelle hausse vous ferait-elle renoncer à la Switch 2, ou avez-vous déjà sauté le pas ? Les hausses de prix des consoles concurrentes ont en tout cas montré que l'époque où le prix des consoles baissait au fil du temps semble bien révolue... Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
- Nintendo veut absorber une hausse modérée des coûts pour garder ses prix inchangés
- Une révision reste possible si la rentabilité n'est plus tenable sur le moyen et long terme
- Les cartes de jeu sont aussi touchées par le prix de la mémoire, et les jeux restent tarifés au cas par cas
- L'effet des composants plus chers va s'accentuer à partir du troisième trimestre
Vous avez encore en travers de la gorge le passage de la Switch 2 à 499,99 euros le 1er septembre ? On vous comprend même si dans les faits, les promotions sont encore nombreuses pour bénéficier d'une remise intéressante. Commençons par la bonne nouvelle : lors de la présentation des résultats, Shuntaro Furukawa a assuré que Nintendo n'envisageait pas de nouvelle hausse, l'entreprise parvenant à sécuriser assez de mémoire (au détriment d'un inventaire au coût faramineux dans ses derniers chiffres). Mais dans la séance de questions-réponses qui a suivi, dont la traduction anglaise vient d'être publiée, le président de Nintendo a détaillé sa doctrine... et elle mérite qu'on s'y arrête dans cette actualité !
Absorber d'abord, augmenter en dernier recoursFurukawa rappelle que la console dépend de composants fournis par de nombreux partenaires, et que les coûts de fabrication sont actuellement orientés à la hausse. Tant que l'augmentation reste modérée, Nintendo compte maintenir ses prix en améliorant l'efficacité de sa production, puis en encaissant lui-même ce qui reste. En revanche, si l'impact à moyen et long terme devient impossible à absorber et menace une structure de profits saine, une révision des prix devra être envisagée. Bref, rien n'est prévu, mais la porte n'est pas fermée à double tour : on reconnait bien là la prudence habituelle de Nintendo, ou de tout industriel qui ne sait pas trop de quoi demain sera fait.
Ko Shiota rappelle de son côté la philosophie maison : Nintendo investit là où l'expérience de jeu l'exige, quitte à limiter certaines fonctions ou à revoir des performances à la baisse ailleurs. Il faut dire que Big N n'a jamais couru après la fiche technique la plus musclée, et ce n'est visiblement pas la crise des composants qui va la faire changer d'avis.
Les cartouches passent aussi à la caisseLe logiciel n'est pas épargné : les cartes de jeu embarquent elles aussi de la mémoire, et Furukawa reconnaît que la situation n'est pas franchement favorable, même si l'impact reste plus limité que sur la console. Difficile de ne pas faire le lien avec l'arrêt de la ROM chez Macronix, l'un des fournisseurs clés des cartouches, dont on vous parlait la semaine dernière.
Côté prix des jeux, la ligne ne bouge pas : pas de tarif uniforme, chaque titre est fixé au cas par cas selon son contenu. Shinya Takahashi ajoute que les équipes doivent créer des jeux dont la valeur dépasse leur prix.
Une facture qui va s'alourdir d'ici la fin de l'exerciceInterrogé sur ses stocks, passés de 539,8 milliards de yens fin mars à 814,5 milliards fin septembre, Furukawa explique la hausse par l'accumulation de produits finis avant les fêtes, mais aussi par des achats planifiés de composants plus chers pour garantir la production. Le prix unitaire de la Switch 2, plus élevé que celui des consoles précédentes, gonfle mécaniquement la valeur de ces stocks.
notre dossier sur les résultats semestriels.
Une nouvelle hausse vous ferait-elle renoncer à la Switch 2, ou avez-vous déjà sauté le pas ? Les hausses de prix des consoles concurrentes ont en tout cas montré que l'époque où le prix des consoles baissait au fil du temps semble bien révolue... Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
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