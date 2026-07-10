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Switch 2 : le VRR arrive enfin en mode TV avec la maj 23.0.0
Nintendo ajoute enfin la sortie VRR sur téléviseur à la Switch 2, 16 mois après s'être excusé de l'avoir promise. Une mise à jour du dock est nécessaire.News
Résumé de cette actualité en quatre points :
Nintendo a publié la mise à jour système 23.0.0 pour Switch et Switch 2, et elle contient la fonction que nous réclamions depuis le lancement de la console : le VRR fonctionne enfin lorsque la Switch 2 est posée sur son dock.
Concrètement, si le jeu et le téléviseur le prennent en charge, l'image est diffusée à une fréquence de rafraîchissement qui suit la vitesse de traitement du jeu. Autrement dit, les micro-saccades qui apparaissent quand un jeu décroche sous les 60 images par seconde doivent devenir nettement moins visibles sur grand écran.
Nous doutions à l'époque qu'un simple correctif logiciel suffise, en soupçonnant les convertisseurs DisplayPort vers HDMI du dock d'être en cause. Nous n'avions pas complètement tort, puisque c'est bien le dock qui doit recevoir sa propre mise à jour aujourd'hui. Mais on avait aussi un peu sous-estimé la capacité de Nintendo à débloquer la situation sans avoir besoin de faire une vraie révision de son hardware, et nous sommes ravis de nous être trompés sur ce point !
Nintendo en profite pour remplacer les informations de la station d'accueil par une section « Informations relatives aux sorties vidéo », bien plus détaillée sur les signaux que votre écran accepte réellement. Autre ajout discret mais bienvenu, les réglages audio sont maintenant sauvegardés séparément pour chaque téléviseur, ce qui évite de tout recaler en passant du salon à la chambre.
La firme ne précise en revanche ni la plage de fréquences supportée, ni la liste des jeux qui en profitent, ni les éventuelles exigences côté câble.
Nintendo avait dû justifier le prix avant même la sortie de la console.
L'application "Mii Maker" s'offre de la musique pendant la création et la modification d'un Mii, ainsi que le partage par code QR. Les cartes de jeu virtuelles gagnent des paramètres accessibles depuis le menu HOME pour voir et sélectionner les consoles autorisées à les utiliser, et le transfert intégral des données d'une Switch 2 vers une autre est maintenant possible.
Le boost du mode portable s'active et se désactive directement depuis le paramétrage rapide, et reste compatible avec d'autres manettes tant que les Joy-Con 2 sont attachés, ce qui prolonge le coup de boost arrivé avec la 22.0.0. Le temps de jeu se cumule par ailleurs entre plusieurs consoles sur un même profil.
Côté accessibilité, le portugais brésilien rejoint la synthèse vocale et la retranscription de la voix, dans la lignée du néerlandais et du russe ajoutés avec la 22.5.0. Big N évoque enfin des améliorations de la stabilité générale du système, la formule habituelle qui cache souvent de vrais correctifs. La Switch première du nom, elle, doit se contenter de nouvelles options de gestion des cartes de jeu virtuelles.
Votre téléviseur gère-t-il le VRR, et avez-vous vu la différence une fois le dock mis à jour ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo, Nintendo Support, NintendoLife, Vooks
- La mise à jour système 23.0.0 est distribuée depuis ce 10 septembre 2026 sur Switch et Switch 2
- La Switch 2 gère désormais le VRR en mode téléviseur, à condition de mettre à jour son dock et de posséder un écran compatible
- GameChat, le Mii Maker, les cartes de jeu virtuelles et les réglages audio reçoivent également leur lot de nouveautés
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour passe en version 1.1.0 le même jour pour rendre sa démo VRR utilisable sur téléviseur
Nintendo a publié la mise à jour système 23.0.0 pour Switch et Switch 2, et elle contient la fonction que nous réclamions depuis le lancement de la console : le VRR fonctionne enfin lorsque la Switch 2 est posée sur son dock.
Concrètement, si le jeu et le téléviseur le prennent en charge, l'image est diffusée à une fréquence de rafraîchissement qui suit la vitesse de traitement du jeu. Autrement dit, les micro-saccades qui apparaissent quand un jeu décroche sous les 60 images par seconde doivent devenir nettement moins visibles sur grand écran.
Le VRR sur téléviseur, 16 mois après les excusesIl faut se souvenir du feuilleton pour mesurer le petit événement que représente cette mise à jour. Avant la sortie de la console, Nintendo communiquait sur un VRR fonctionnant aussi bien en portable qu'en mode téléviseur, avant de faire machine arrière et de s'excuser de cette erreur de communication en mai 2025. La firme n'avait alors rien à annoncer quant à un éventuel ajout ultérieur.
Nous doutions à l'époque qu'un simple correctif logiciel suffise, en soupçonnant les convertisseurs DisplayPort vers HDMI du dock d'être en cause. Nous n'avions pas complètement tort, puisque c'est bien le dock qui doit recevoir sa propre mise à jour aujourd'hui. Mais on avait aussi un peu sous-estimé la capacité de Nintendo à débloquer la situation sans avoir besoin de faire une vraie révision de son hardware, et nous sommes ravis de nous être trompés sur ce point !
Il faut aussi mettre à jour le dockPetite subtilité qui risque d'en piéger plus d'un : installer la 23.0.0 ne suffit pas. Le dock lui-même doit être mis à jour, depuis les paramètres de la console, à la section Console. Tant que cette étape n'est pas faite, le VRR restera aux abonnés absents sur votre téléviseur.
Nintendo en profite pour remplacer les informations de la station d'accueil par une section « Informations relatives aux sorties vidéo », bien plus détaillée sur les signaux que votre écran accepte réellement. Autre ajout discret mais bienvenu, les réglages audio sont maintenant sauvegardés séparément pour chaque téléviseur, ce qui évite de tout recaler en passant du salon à la chambre.
La firme ne précise en revanche ni la plage de fréquences supportée, ni la liste des jeux qui en profitent, ni les éventuelles exigences côté câble.
Welcome Tour devient notre banc d'essai du VRRC'est là que l'affaire devient savoureuse. Nintendo Switch 2 Welcome Tour reçoit lui aussi sa mise à jour du jour, la version 1.1.0, et sa démo technique VRR Slider, planquée dans la zone intérieure du Joy-Con 2 (L), devient utilisable en mode téléviseur. Elle réclame évidemment un écran compatible et un dock à jour.
Nintendo avait dû justifier le prix avant même la sortie de la console.
GameChat, Mii Maker et le reste de la 23.0.0Le VRR ne monopolise pas la mise à jour. La liste des discussions rejoignables dans GameChat affiche désormais les chats que nous avons rejoints par le passé, il devient possible de créer un chat sans inviter d'amis au préalable, et le bouton C permet d'ajuster la taille de l'écran en cours de discussion.
L'application "Mii Maker" s'offre de la musique pendant la création et la modification d'un Mii, ainsi que le partage par code QR. Les cartes de jeu virtuelles gagnent des paramètres accessibles depuis le menu HOME pour voir et sélectionner les consoles autorisées à les utiliser, et le transfert intégral des données d'une Switch 2 vers une autre est maintenant possible.
Le boost du mode portable s'active et se désactive directement depuis le paramétrage rapide, et reste compatible avec d'autres manettes tant que les Joy-Con 2 sont attachés, ce qui prolonge le coup de boost arrivé avec la 22.0.0. Le temps de jeu se cumule par ailleurs entre plusieurs consoles sur un même profil.
Côté accessibilité, le portugais brésilien rejoint la synthèse vocale et la retranscription de la voix, dans la lignée du néerlandais et du russe ajoutés avec la 22.5.0. Big N évoque enfin des améliorations de la stabilité générale du système, la formule habituelle qui cache souvent de vrais correctifs. La Switch première du nom, elle, doit se contenter de nouvelles options de gestion des cartes de jeu virtuelles.
Votre téléviseur gère-t-il le VRR, et avez-vous vu la différence une fois le dock mis à jour ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo, Nintendo Support, NintendoLife, Vooks
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