Switch 2 : la mise à jour 23.5.0 ferme la porte au jailbreak
À peine trois semaines après le premier jailbreak de la Switch 2, la mise à jour 23.5.0 colmaterait la brèche, en toute discrétion comme on pouvait s'y attendre de la part de Nintendo.News
- La mise à jour 23.5.0 de la Switch 2 neutraliserait les jailbreaks passant par SmileBASIC 4 et Civilization VII.
- Les deux jeux se lancent toujours, mais il ne serait plus possible d'en sortir pour accéder au système.
- Nintendo n'a fait aucune annonce : ses notes de version évoquent seulement des ajustements généraux.
Ça n'aura pas traîné et c'est tant mieux. Selon les premières analyses de la scène dans la foulée de la disponibilité du nouveau firmware de la console, la mise à jour 23.5.0 de la Switch 2, déployée ce 10 novembre, referme les failles exploitées par les jailbreaks apparus ces dernières semaines.
Il faut dire que l'automne a été agité pour Nintendo. Mi-octobre, on vous racontait comment la Switch 2 avait été jailbreakée pour la première fois avec l'aide d'une IA, via SmileBASIC 4, que Nintendo s'était empressé de retirer de l'eShop européen. Puis, tout récemment, la console avait été hackée via la cartouche de Civilization VII. Deux portes d'entrée en quelques semaines, c'était apparemment un brin trop pour Big N.
Le jeu continue, l'évasion nonConcrètement, SmileBASIC 4 et Civilization VII se lancent toujours normalement en version 23.5.0. En revanche, il ne serait plus possible de « s'échapper » du jeu pour atteindre le reste du système. Les programmes maison se retrouvent donc cantonnés à ce que le jeu permet lui-même, autant dire pas grand-chose.
Résultat, le dump et le modding de jeux Switch 2 ne seraient plus possibles, même si quelques exceptions pourraient subsister pour certaines cartouches ou certaines mises à jour de jeux. Et comme les futurs jeux exigeront tôt ou tard cette version du système pour se lancer, rester sur un ancien firmware risque vite de devenir intenable...
[Switch 2]— OatmealDome (@OatmealDome) November 10, 2026
The OS exploit used in the recent jailbreak has been patched in version 23.5.0.
Dumping and modding games will be impossible again from this point forward, with the exception of some cartridge games (and maybe game updates) that are released in the near future.
Nintendo ne donne pas d'explicationDe son côté, Nintendo n'a rien expliqué. Ses notes de version se contentent de l'habituelle mention d'« ajustements généraux » pour améliorer l'expérience. On doute d'ailleurs que le constructeur communique un jour publiquement sur le sujet : la réponse tient dans le correctif.
Une chose est sûre, la partie de chat et de souris ne fait que commencer, car la scène a rarement dit son dernier mot sur une console Nintendo. N'oublions jamais que le piratage prive les équipes de développement des revenus nécessaires pour nous proposer les jeux que l'on aime, et que nous ne cautionnons pas du tout cette pratique, plutôt rassurés que Nintendo ait réussi à mettre en oeuvre un fix aussi rapidement pour préserver son revenu et celui des studios qui proposent des jeux sur sa console.
Sources : OatmealDome (X), via Nintendo Everything, Nintendo
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