Switch 2 hackée via Civilization VII : 2K retirerait ses cartouches
Après SmileBASIC 4, c'est la cartouche Switch de Civilization VII qui ouvre la Switch 2 aux bidouilleurs. Et 2K semble déjà faire le ménage en boutique...News
- Une faille non corrigée de la cartouche Switch de Sid Meier's Civilization VII permet d'exécuter du code non autorisé sur Switch 2.
- 2K retirerait les exemplaires physiques du jeu, plusieurs commandes ayant été annulées chez des revendeurs.
- Ni Nintendo ni 2K n'ont réagi pour le moment.
Sur Switch 2, de récents articles indiquent que Sid Meier's Civilization VII sert de porte d'entrée pour pirater la Switch 2. Moins de trois semaines après le tout premier jailbreak de la console via SmileBASIC 4, une nouvelle méthode circule, et elle repose cette fois sur la version physique du jeu de Firaxis. Décidément, l'automne est chargé pour la sécurité de la console !
Baptisée CivSwitch et publiée par le hacker et moddeur Gezine, elle exploite une faille encore non corrigée de la cartouche. Le principe passe par un appareil connecté en USB, un téléphone par exemple, pour faire exécuter du code par la console. Pour l'instant, cet accès permet de fouiller dans les sauvegardes, de modder des jeux et de lancer des applications homebrew. Faire tourner des copies de jeux Switch 2 n'est en revanche pas possible à ce jour, mais on sait bien que ce genre de porte ne reste jamais entrouverte bien longtemps...
Seule la bonne vieille cartouche Switch fait l'affaireIl faut dire que toutes les éditions ne se valent pas. La faille ne fonctionne qu'avec la cartouche de la version Switch, sortie en février 2025, et pas avec la version dématérialisée. Quant à l'édition physique de la Nintendo Switch 2 Edition, lancée avec la console le 5 juin 2025, elle n'est qu'une boîte contenant un code de téléchargement, sans la moindre cartouche : elle ne sert donc à rien ici.
Ironie du sort, on reprochait à 2K de ne proposer qu'un code dans une boîte sur Switch 2, et c'est finalement la bonne vieille cartouche Switch qui se retrouve au cœur de toutes les convoitises. Avec une telle situation, on comprend mieux que la console soit d'ailleurs devenue très recherchée, ce qui en dit long sur l'intérêt suscité par cette nouvelle brèche.
2K semble faire le ménage en rayonsLa réaction ne s'est pas fait attendre. D'après plusieurs témoignages d'acheteurs, des commandes de la version physique ont été annulées. Un client a notamment partagé un message d'Amazon évoquant une décision de 2K liée à des « exigences techniques et de sécurité ». Certains se seraient même vu proposer la version code-in-box en remplacement, celle-là même qui ne permet pas d'exploiter la faille.
Rien d'officiel à ce stade, ni 2K ni Nintendo n'ont commenté la situation. Difficile toutefois de ne pas y voir une tentative de couper l'herbe sous le pied des hackers avant que la cartouche ne circule davantage, et on comprend parfaitement pourquoi.
Big N face à une brèche de plusBon, après SmileBASIC 4, déjà retiré de l'eShop européen, c'est donc un deuxième jeu Switch qui sert de cheval de Troie à la nouvelle console de Big N. Le contexte n'aide pas : les outils de codage assistés par IA accélèrent nettement le rétro-engineering, et cette situation laisse de moins en moins de répit aux constructeurs comme aux éditeurs. La Switch 2 n'est disponible que depuis 18 mois environ, et elle semble déjà sur le point de céder aux assauts des pirates.
2K a-t-il raison de retirer ses cartouches, ou Nintendo doit-il colmater la faille avec une mise à jour ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord pour en discuter !
Sources : Kotaku, Nintendo Everything
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