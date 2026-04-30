Surprise : Tales of Eternia Remastered classifié par le PEGI pour Nintendo Switch
Le Projet Remastered de Bandai Namco avance, et le PEGI vient de classifier un Tales of Eternia Remastered pour Nintendo Switch, avant toute annonce officielle.News
- Le PEGI a classifié Tales of Eternia Remastered le 16 avril 2026
- Le jeu obtient un PEGI 12 pour violence légère et grossièreté
- Nintendo Switch est la seule plateforme mentionnée dans la classification
- Le titre n'a pas encore été annoncé officiellement par Bandai Namco
Le PEGI vient de trahir le prochain épisode du Projet Remastered de Bandai Namco : une classification pour Tales of Eternia Remastered a été publiée le 16 avril 2026 sur la base de données européenne, repérée quelques jours plus tard par @Wario64.
On prendra les pincettes de rigueur puisque Bandai Namco n'a pour l'instant rien annoncé officiellement, mais une classification PEGI, ça ne sort pas de nulle part, ce n'est donc plus qu'une question de temps avant que l'annonce officielle ne vienne à nous.
Un épisode rare, quasi introuvable depuis 20 ansTales of Eternia (sorti sous le titre Tales of Destiny II en Amérique du Nord) est l'un des épisodes les plus difficiles d'accès de la série. L'original est sorti le 30 novembre 2000 sur PlayStation au Japon, puis en Amérique du Nord en septembre 2001. Une version PlayStation Portable a suivi en 2005, mais celle-ci n'a jamais été localisée en Amérique du Nord, restant cantonnée à l'Europe et au Japon.
Résultat : en dehors de la version PSP européenne et des copies PS1 d'occasion, le jeu est quasiment inaccessible pour une majorité du public. Le voir potentiellement arriver dans une version remastérisée sur Nintendo Switch, c'est donc une vraie bonne nouvelle pour ceux qui n'ont jamais pu y mettre les mains.
PEGI 12, Switch en exclusivité ?La classification obtient donc un PEGI 12 pour "violence modérée et grossièretés", dont le terme "bastard" selon la fiche officielle. La description du jeu fournie par le PEGI résume le RPG : on y suit Reid et ses amis Farah et Keele, qui font la rencontre d'une mystérieuse jeune fille nommée Meredy parlant une langue inconnue. Leur quête les mène au-delà d'une frontière dimensionnelle, vers un monde appelé Celestia.
Ce qui interpelle dans cette classification, c'est que Nintendo Switch est la seule plateforme mentionnée, quand le Projet Remastered a jusqu'ici toujours ciblé plusieurs supports. Exclusivité temporaire ? Accord commercial avec Nintendo ? On espère en savoir plus rapidement à ce sujet, mais l'essentiel pour en parler ici c'est bien que la console visée soit un système Switch. et ce même s'il s'agit de la Switch 1 !
Le Projet Remastered continue de s'étendreBandai Namco avait promis du rythme sur ce chantier. Le producteur de la série Yusuke Tomizawa avait déclaré lors du 30e anniversaire de Tales of que le studio souhaitait "assembler autant de titres remastérisés que possible, aussi rapidement que possible", en visant les classiques du passé à partir de 2026. Tales of Eternia coche parfaitement cette case.
Après Tales of Symphonia Remastered, Tales of Graces f Remastered, Tales of Xillia Remastered et Tales of Berseria Remastered, la franchise avance à un rythme soutenu. Tales of Xillia 2 Remastered est également confirmé en développement.
À lire aussi :
- Notre test de Tales of Berseria Remastered sur Switch (17/20)
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Sources : Gematsu, PEGI
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