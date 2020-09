News Kirby Fighters 2 (Switch)

Kirby Fighters 2 - Launch Trailer - Nintendo Switch 24/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu Kirby Fighters 2 était listé dans les pages Play du site américain de Nintendo mais n'avait pas encore été annoncé. Nintendo a semble-t-il réagi de la plus belle des façons pour ceux qui attendaient le jeu : il est maintenant disponible sur l'eShop, moyennant 19.99 €.Rendez-vous donc sur l'eShop de la Switch pour en savoir plus sur ce jeu qui, selon sa fiche d'informations, nous proposera plusieurs modes : se battre seul contre ses adversaires, jouer à 4 sur une seule console, ou à 4 chacun sur sa console, en local comme en ligne. Un nouveau mode, la tour de combat en duo, est également signalé.Les fonctions en ligne nécessitent un abonnement à Nintendo Switch Online , le service de jeu en ligne qui en outre vous permet de jouer aux consoles virtuelles NES et SNES – cette dernière vient d'être mise à jour et permet désormais de jouer à Donkey Kong Country 2, d'ailleurs.Voici la bande annonce américaine de lancement :Hier, nous avions découvert grâce à un internaute très attentif une mise à jour du site play.nintendo.com qui évoquait ce jeu jamais annoncé : Kirby Fighters 2. Il s'agit d'une suite au jeu qui avait rencontré son petit succès d'estime sur Nintendo 3DS? Kirby Fighters Deluxe.Kirby Fighters 2 est donc disponible dès à présent sur l'eShop de la Switch, il vous en coûtera 19,99 € et nécessitera 1, 1 Go d'espace mémoire. Compatible avec le service Cloud des Données de Sauvegarde réservé aux abonnés NSO, c'est donc un jeu qui se joue jusqu'à 4 joueurs et dont on espère avoir l'occasion de vous reparler bientôt sur PN !