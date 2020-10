S'il y a bien une annonce qui n'aura laissé personne indifférent, c'est celle de Steve tiré du jeu Minecraft, à tel point que les serveurs de Twitter ont connu un ralentissement qui ne s'était pas produit depuis le jour du décès de Michael Jackson en 2009. Le personnage ainsi que ses skins alternatifs ont ensuite été longuement présentés au cours d'une vidéo présentée par Monsieur Sakurai en personne, présentation que vous pouvez retrouver au travers de notre résumé ici Cette mise-à-jour 9.0.0 apporte donc le combattant Steve ainsi que son stage Monde Minecraft doté de 7 pistes musicales dont 6 remix pour les utilisateurs ayant acheté le Fighters Pass Vol. 2 ou Steve individuellement. À noter qu'il est possible de choisir quel biome dans lequel vous souhaitez jouer à l'écran de sélection de stage en effectuant une des manipulations présentées comme ci :En plus de Steve et de son stage, 6 nouveaux costumes pour combattants Mii sont également disponibles :Tirés de Minecraft- Creeper (boxeur)- Cochon (boxeur)- Armure en diamant (épéiste)Tiré de The Tower of Druaga- Gilgamesh (épéiste)Tiré de Bomberman- Bomberman (boxeur)Tiré de No More Heroes- Travis (épéiste)Pour les joueurs n'ayant pas fait acquisition de Steve, les esprits tirés de l'univers Minecraft peuvent apparaître occasionnellement à l'achat dans le magasin du menu Coffre :- Zombie- Creeper- Squelette- Slime- Enderman- Villageois & golem de fer- Ghast- Piglin- Dragon de l'EnderEnfin la mise-à-jour apporte son lot de réajustements pour le mode En ligne, notamment pour le sous-mode Arènes et la méthode selon laquelle la Puissance Smash est calculée, ainsi que des ajustements d'équilibrage pour un certain nombre de combattants, que vous pouvez retrouver listés sur le site officiel américain de Nintendo en cliquant ici