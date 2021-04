News Super Nintendo World

Il y a quelques semaines à peine, le 18 mars dernier Universal Studios Japan célébrait l'ouverture, en grande pompe, de Super Nintendo World. Mais voilà déjà qu'en raison de la progression rapide de la maladie Covid-19 dans la préfecture d'Osaka où se trouve le parc, la direction a décidé de calmer le jeu et de réduire le nombre de visiteurs accueillis chaque jour, en faisant passer la capacité d'accueil de 20000 à 5000.Le Japon est divisé en grandes régions appelées préfectures, et les chiffres du coronavirus Covid-19 ne sont pas bons en ce moment au Japon, avec un nombre de nouveaux cas qui a doublé, et surtout dépasse les chiffres de Tokyo. Pour accompagner les efforts des autorités pour réduire le nombre de cas détectés, Universal Studios Japan a donc décidé de faire sa part.A lire aussi : inauguration de Super Nintendo World Avec cette décision, le Parc espère que les visiteurs pourront arpenter les allées de Super Nintendo World en toute sécurité. Rappelons que le Japon est actuellement encore fermé aux visiteurs étrangers, et on n'attend pas d'amélioration avant plusieurs mois encore. La naissance de Super Nintendo World se fait décidément dans des circonstances bien étranges.Source : Kotaku