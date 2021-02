News Super Nintendo World

DÉCOUVERTE : LE PARC SUPER NINTENDO WORLD AU JAPON ! (VLOG) 16/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



SUPER NINTENDO WORLD : TOUS LES PRODUITS DÉRIVÉS ! (VLOG) 17/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les fans de Nintendo l'attendaient depuis longtemps, l'ouverture de Super Nintendo World à Osaka devrait bien avoir lieu en 2021, mais pas tout de suite en raison des nouvelles mesures de restriction pour la COVID.En attenant, une sorte de pré ouverture a eu lieu fin janvier et des vidéos ont commencé à circuler sur Internet. Heureux hasard, certaines sont en français et permettent d'avoir un premier regard rapide en attendant que l'ouverture officielle ne puisse avoir lieu.Les première informations sont un peu décevantes. Même si le Super Nintendo World respecte bien l'univers Nintendo, y accéder n'est pas donné. Avec un ticket d'entrée à 70 euros pour l'accès au Park Universal et un bracelet connecté à acheter pour accéder à toutes les attractions Nintendo qui chiffre à 25 euros environ, le ticket d'entrée reste cher par personne.La zone en elle-même semble un peu petite et le visiteur est incité à acheter le bracelet connecté pour profiter de l'interactivité présente partout.Mais une image parlant plus que mille mots, voici deux vidéos sur le sujet.