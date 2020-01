News Super Nintendo World

Vous pouvez retrouver toutes nos news concernant l'avancée des travaux et des annonces autour des parcs ici





Toujours plus fou, toujours plus cher, c'est un peu comme au cinéma ou pour les grosses productions de jeux vidéo AAA, les millions s'envolent pour émerveiller les yeux des spectateurs. Si le monde magique d"Harry Potter à Universal Orlando Resort avait déjà coûté à Universal environ 256 millions de dollars, il semble que l'ardoise pour concevoir tout l'univers de Super Nintendo World soit bien supérieure.Selon les révélations publiées dans la revue japonaise Sankei, Universal aurait déboursé environ 545 millions de dollars pour concevoir Super Nintendo World. Un tarif astronomique, qui explique combien Nintendo est partie prenante dans son concept, pour en faire une nouvelle merveille qui attirera un large public (et permettre de rentrer dans les frais). Mine de rien c'est deux fois plus que le budget de Star Wars VII et la moitié du budget alloué pour concevoir les prochains Avatar 2,3 et 4 de James Cameron.Il n'y a plus qu'à attendre l'heure de l'inauguration pour découvrir tout cela en image, et éventuellement de convaincre notre très aimable rédacteur en chef de convier l'ensemble de l'équipe pour un petit tour sur place ? Tiens, bizarre, il semble ne plus répondre depuis que nous avons émis la petite suggestion.