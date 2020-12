News Super Nintendo World

Super Nintendo World Yoshi's Adventure Ride Footage 31/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La vidéo originale, nous indique la

, proviendrait de la

mais nous n'en avons pas trouvé trace...

Some first look shots from the Yoshi's Adventure ride at Super Nintendo Land. #universalstudios #supermario#nintendoworld pic.twitter.com/nwXXtPYaLd — Beautiful Tomorrow TV (@DisneyIRLTV) December 31, 2020

New video shows off Yoshi’s Adventure ride at Super Nintendo World in its entirety https://t.co/hUrsEuVQWG pic.twitter.com/knpGuALOhG — Nintendo Everything (@NinEverything) December 30, 2020

Quanta fofura!



Yoshi's Adventure Ride no Super Nintendo Worldpic.twitter.com/UAIPT7mcyq — Filipe (@BigNGamer) December 31, 2020

Terminer l'année 2020 avec des nouvelles de Super Nintendo World, qui ouvre au Japon le 4 février 2021, c'est chouette, et ça donne le sourire, on ne sait pas trop pourquoi cette vidéo sort aujourd'hui, mais on vous propose de découvrir, via la chaîne de Roger Rabbit (si si !), un clip qui nous montre le contenu de l'attraction Yoshi's Adventure :De son côté, Universal Studios Japan accélère sa communication, à quelques semaines de l'ouverture du parc, et c'est sur son compte Twitter qu'une nouvelle publicité #WeAreMario nous a permis de découvrir l'atmosphère que Nintendo et USJ ont essayé de créer avec l'aide de leurs ingénieurs.Voici le message sur Twitter qui contient cette publicité :On ignore quand le reste du monde aura la possibilité d'aller au Japon pour découvrir ce sympathique parc d'attractions, et profiter de la tranquille promenade à dos de Yoshi, dans un thème musical qui n'est pas sans rappeler un certain Yoshi's Story... Une belle découverte en perspective !Source : NintendoLife