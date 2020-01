News Super Nintendo World

Gros plan sur le chantier Super Nintendo World 18/01/2020







Après les annonces de cette semaine, les médias japonais ont profité de l'intérêt du public pour Super Nintendo World pour en diffuser de nouvelles photos, cette fois du chantier. Un peu moins glamour pour le moment que les images de synthèse des clips de promotion, mais néanmoins très prometteur !Super Nintendo World sera une zone d'Universal Studios Japan à Osaka, au Japon. Le projet, qui est plus onéreux que le parc Harry Potter inauguré voici quelques années, devrait coûter plus de 500 millions de dollars à USJ. Une coquette somme dépensée en attractions, en innovations... et en béton, peinture et autres statues géantes à l'effigie de nos personnages préférés.Il nous tarde de découvrir Super Nintendo World en vrai, ne serait-ce qu'en photo, à son ouverture d'ici l'été 2020, juste à temps pour les Jeux Olympiques. Les médias japonais, eux, n'ont pas attendu pour nous proposer quelques clips vidéos ou quelques photos prises là-bas, alors que le chantier est encore loin d'être achevé.Voici pour commencer une vidéo disponible sur Reddit où l'on voit un plan qui filme le chantier à la date du 15 janvier 2020 :Si la lecture de la vidéo posait souci, n'hésitez pas à consulter le site Reddit cité en source de cette actualité !A lire aussi : de nouveaux détails sur Super Nintendo World Voici par ailleurs quelques photos du site :Sources : Asahi