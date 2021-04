News Super Nintendo World

Super Nintendo World, la zone consacrée à Nintendo construite à Universal Studios Osaka, a déjà fermé ses portes après un petit mois d'activité. La raison est externe puisque c'est le coronavirus qui est en cause : la préfecture d'Osaka a déclaré l'état d'urgence dans la province, et demandé aux parcs d'attractions de ne plus accueillir aucun visiteur.Au Japon, plusieurs préfectures sont concernées par ces décisions : Tokyo, Hyogo, Kyoto – où se trouve le siège de Nintendo, et Osaka, donc. La fermeture du parc est programmée pour le 25 avril 2021, pour une durée indéterminée qui n'augure rien de bon quand on voit comment les choses se passent partout ailleurs dans le monde avec la gestion de cette pandémie.Source : communiqué officiel via NintendoEverything