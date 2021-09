Super Monkey Ball: Banana Mania se dote de plusieurs DLC payants

Super Monkey Ball: Banana Mania n'est pas encore arrivé sur nos linéaires (ou eShop si vous préférez une version dématérialisée) que déjà nous sommes à la troisième annonce d'un DLC payant pour étoffer le titre en moins d'une semaine. Les partenariats feront surement plaisir à de nombreux fans mais attention à ne pas créer une addition finale un peu trop lourde pour nos portemonnaies.







Super Monkey Ball Banana Mania | Morgana Joins the Gang 14/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Second personnage, beaucoup plus connu au niveau mondial, la célèbre Hello Kitty, disponible elle aussi via un DLC payant de 4,99 € le jour de la sortie du jeu (selon

Super Monkey Ball Banana Mania | Hello Kitty Joins the Gang 14/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Dernière annonce pour le moment, la série Monster Rancher vient se faire mousser sur Super Monkey Ball via le personnage de Suezo. Koei Tecmo a indiqué récemment que les portages des jeux originaux Playstation Monster Rancher 1 & 2 DX, remaniés sur Switch, allaient sortir le 9 décembre 2021. Monster Rancher reprend le principe bien connu de l'éleveur qui entraîne des monstres, et l'image de Pokémon est évidemment dans la plupart des esprits. Graphiquement, les premières images de ces portages n'avaient clairement pas soulevé notre enthousiasme, nous jugerons sur pièce lors de sa sortie. Suezo sera disponible à compter du 19 octobre 2021.

Super Monkey Ball Banana Mania | Suezo Joins the Gang 14/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour le moment, SEGA a donc choisi de faire payer à un prix non négligeable ces différents DLC (pour la forme on notera que le prix US de 4,99 USD a été converti à l'identique en euro, ce qui n'est pas tout à fait la même chose). N"oublions pas que parallèlement à ces sorties de Guest-stars, nous avons d'autres packs, toujours du même montant, apportant un peu plus qu'un personnage unique :







- Bande originale classique – 4,99 €





- Pack Légendes SEGA – 4,99 € (intégrant les consoles Game Gear, la Saturn et la Dreamcast, ce pack étant inclus dans la version Deluxe). - Pack de personnalisation – 4,99 € est disponible dans l'éditon Digital Deluxe ou séparément via DLC, le pack cosmétique bonus est disponible en précommandant n'importe quelle édition et le pack Couvre-chef est disponible en s'inscrivant à la newsletter Super Monkey Ball.- Pack Légendes SEGA – 4,99 € (intégrant les consoles Game Gear, la Saturn et la Dreamcast, ce pack étant inclus dans la version Deluxe).

Super Monkey Ball Banana Mania | SEGA Legends Join the Gang 14/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





- Pack de personnages classiques – 4,99 €

Super Monkey Ball Banana Mania's DLC is Expensive, Weird, and Confusing 14/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le hic au niveau de ces DLC, outre leur prix, c'est qu'ils ne pourront pas être utilisés dans tous les modes du jeu, les fameux mini-jeux.

Super Monkey Ball Banana Mania | Party with the Gang 14/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si l'on se réfère au compte Twitter officiel, les personnages arrivant via des DLC ne pourraient pas être utilisés dans les mini-jeux, ce qui en limite sérieusement leur intérêt et il faudra suivre si une évolution est envisagée via un patch.