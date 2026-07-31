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Super Mario Sunshine Disponible sur NGC depuis le 04/10/2002
News Super Mario Sunshine (NGC)

Super Mario Sunshine rejoindra la console virtuelle GameCube le 13 août

Le Mario tropical de 2002 débarque sur le catalogue GameCube – Nintendo Classics de la Switch 2, réservé aux abonnés Pack additionnel.

News
Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Super Mario Sunshine arrivera sur le catalogue GameCube – Nintendo Classics le 13 août 2026.
  • Le jeu sera jouable sur Switch 2 avec un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.
  • Sorti à l'origine sur GameCube en 2002, il proposait le fameux pistolet à eau dorsal J.E.T.
  • Le même jour, Nintendo a confirmé l'arrivée de deux jeux Virtual Boy inédits sur son service.

On l'attendait depuis longtemps et le voici, pour combler les amateurs de rétro et de plombier moustachu : Nintendo a annoncé que Super Mario Sunshine rejoindra le catalogue GameCube - Nintendo Classics le 13 août 2026. De quoi replonger dans l'une des aventures les plus atypiques de la mascotte, directement sur Switch 2.
Super Mario Sunshine débarque sur Nintendo Classics le 13/08/2026 (vidéo japonaise)
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Pour rappel, le titre est réservé aux abonnés de la formule Nintendo Switch Online + Pack additionnel, comme l'ensemble du catalogue GameCube. Une fois l'abonnement en poche, il ne restera plus qu'à enfiler son plus beau t-shirt à fleurs et prendre la manette GameCube compatible Switch 1|2 pour se lancer dans une superbe aventure insulaire.

Un Mario en vacances pas comme les autres

Sorti sur GameCube en 2002, Super Mario Sunshine envoyait Mario en villégiature sur l'île Delfino, avant que les vacances ne tournent court : un vandale sosie du plombier, Shadow Mario, salit l'île de fond en comble, et c'est à notre héros qu'incombe la corvée de nettoyage, confondu avec son opposant par la justice locale. Second Mario en 3D depuis Super Mario 64, il marquait les grands débuts de la série sur la console cubique.
Sa grande originalité tenait à son J.E.T., un pistolet à eau porté sur le dos, permettant aussi bien de laver la peinture gluante que de planer dans les airs ou de se propulser sur l'eau. Ajoutez à cela le retour de Yoshi et quelques nouvelles acrobaties, et vous obtenez un épisode toujours aussi singulier, adoré autant que débattu par les fans.

Super Mario Sunshine a une place particulière dans nos coeurs : si on se souvient de sa caméra parfois capricieuse, on s'était relancé avec plaisir dans l'aventure à l'occasion de sa sortie sur Switch dans le cadre de la collection Super Mario 3D All Stars.
À noter que Nintendo n'est pas venu les mains vides. Le même jour, la firme a également confirmé l'arrivée de deux jeux Virtual Boy jamais commercialisés sur son service.

Et vous, comptez-vous replonger dans l'île Delfino dès le 13 août ? Super Mario Sunshine fait-il partie de vos Mario 3D préférés ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : Nintendo
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