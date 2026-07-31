Super Mario Sunshine rejoindra la console virtuelle GameCube le 13 août
Le Mario tropical de 2002 débarque sur le catalogue GameCube – Nintendo Classics de la Switch 2, réservé aux abonnés Pack additionnel.News
- Super Mario Sunshine arrivera sur le catalogue GameCube – Nintendo Classics le 13 août 2026.
- Le jeu sera jouable sur Switch 2 avec un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.
- Sorti à l'origine sur GameCube en 2002, il proposait le fameux pistolet à eau dorsal J.E.T.
- Le même jour, Nintendo a confirmé l'arrivée de deux jeux Virtual Boy inédits sur son service.
On l'attendait depuis longtemps et le voici, pour combler les amateurs de rétro et de plombier moustachu : Nintendo a annoncé que Super Mario Sunshine rejoindra le catalogue GameCube - Nintendo Classics le 13 août 2026. De quoi replonger dans l'une des aventures les plus atypiques de la mascotte, directement sur Switch 2.
Un Mario en vacances pas comme les autresSorti sur GameCube en 2002, Super Mario Sunshine envoyait Mario en villégiature sur l'île Delfino, avant que les vacances ne tournent court : un vandale sosie du plombier, Shadow Mario, salit l'île de fond en comble, et c'est à notre héros qu'incombe la corvée de nettoyage, confondu avec son opposant par la justice locale. Second Mario en 3D depuis Super Mario 64, il marquait les grands débuts de la série sur la console cubique.
Super Mario Sunshine a une place particulière dans nos coeurs : si on se souvient de sa caméra parfois capricieuse, on s'était relancé avec plaisir dans l'aventure à l'occasion de sa sortie sur Switch dans le cadre de la collection Super Mario 3D All Stars.
Et vous, comptez-vous replonger dans l'île Delfino dès le 13 août ? Super Mario Sunshine fait-il partie de vos Mario 3D préférés ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
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