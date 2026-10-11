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Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Disponible sur Switch 2 depuis le 24/07/2025
News Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Switch 2)

Super Mario Party Jamboree : GameShare en ligne via GameChat sur Switch 2

La version 2.4.0 de Super Mario Party Jamboree permet enfin de partager une partie en ligne avec des amis qui n'ont pas le jeu. Les soirées plateau à distance n'attendaient que ça !

News
Résumé de cette actualité en trois points :
  • La mise à jour 2.4.0 de Super Mario Party Jamboree ajoute GameShare via GameChat à la Nintendo Switch 2 Edition.
  • Les plateaux et les règles deviennent sélectionnables en GameShare.
  • Les versions Switch et Switch 2 profitent aussi de corrections de bugs.

Vos amis n'ont pas Super Mario Party Jamboree, mais vous rêvez de leur chiper leurs étoiles à distance ? Bonne nouvelle : la mise à jour 2.4.0, disponible depuis le 10 novembre, ajoute GameShare via GameChat à la Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV du jeu.

Plus besoin d'être dans le même salon

Concrètement, en choisissant GameShare depuis l'écran titre, une nouvelle option permet désormais d'inviter des amis via GameChat. Il est désormais possible de partager le jeu avec des proches qui ne le possèdent pas, en ligne. Il faudra simplement que vos invités aient eux aussi une Switch 2 afin d'utiliser la fonction GameChat exclusive à la machine, et disposer d'un abonnement Nintendo Switch Online.

Plateaux et règles au choix

La version 2.4.0 corrige le tir : les plateaux et les règles sont désormais disponibles comme options en GameShare, ce qui vous permettra d'organiser une vraie partie, avec le terrain de jeu de votre choix et les règles qui vont avec.

Sur les deux consoles, la mise à jour corrige aussi divers problèmes pour améliorer l'expérience de jeu. Bref, on n'a plus d'excuse pour décliner une invitation un soir de semaine ! Il ne reste qu'à espérer que les rancunes accumulées autour du plateau survivent à la distance !

Allez-vous organiser une soirée Jamboree à distance avec vos amis via GameChat ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : Nintendo
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