News Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Switch 2)

Super Mario Party Jamboree : GameShare en ligne via GameChat sur Switch 2

La version 2.4.0 de Super Mario Party Jamboree permet enfin de partager une partie en ligne avec des amis qui n'ont pas le jeu. Les soirées plateau à distance n'attendaient que ça !