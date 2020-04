News Super Mario Maker 2 (Switch)

The final major update for #SuperMarioMaker2 is near! Create your own Super World in the new World Maker mode. Course parts like the Frog Suit, Goomba Mask, & more wacky fun wearables join the fun too! The free update arrives 4/22 on #NintendoSwitch!https://t.co/t7UJnfdQ1I pic.twitter.com/JrPfxrZcHW — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 21, 2020

A new mode, World Maker, arrives in the new #SuperMarioMaker2 update. Build a route for your courses, customize with additions like bridges & hills, and create your own Super World with up to 8 Worlds & 40 Courses! You can then share your creation in Course World! pic.twitter.com/6v3GkAHnOz — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 21, 2020

Si on est un peu triste d'apprendre que Super Mario Maker 2 ne verra plus son contenu gonfler après cette mise à jour, on se console avec l'arrivée d'autant de nouveautés d'un coup. Mais voyez plutôt :On commence avec le champignon de Super Mario Bros 2 permettant de jouer avec le sprite tiré du jeu dans les niveaux Super Mario Bros, mais pas que. Ce Mario est capable de soulever les ennemis et les objets, ainsi que de tenir sur leur tête.C'est ensuite le retour du costume de grenouille, tout droit tiré de Super Mario Bros. 3. Evidemment, celui-ci permet (enfin) de se mouvoir bien plus facilement dans l'eau, mais permet également de courir sur l'eau.Le Power Balloon de Super Mario World permettra quant à lui de voler tel un ballon chargé à l'hélium au travers des niveaux.Plusieurs items tiré de New Super Mario Bros feront également leur apparition, avec le costume de l'écureuil volant, permettant de planer, ainsi que la fleur boomerang, permettant de lancer des boomerangs, pas de surprises de ce côté, mais des items bienvenus.C'est ensuite au tour de 3D World de recevoir ces nouveaux items, et on y retrouve presque tous les masques disponibles dans le jeu : le canon pour tirer des boulets de canon, celui à hélice pour s'envoler, le masque POW permettant de d'utiliser 3 fois un POW en se cognant la tête, le masque Goomba pour s'infiltrer au sein des ennemis (on imagine déjà les niveaux tordus utilisants ce dernier) et enfin le maque de Bullet Bill permettant de se transformer en... Bullet Bill évidemment !Les nouveautés ne s'arrêtent pas là (on vous avait dit que le menu était copieux) puisque les 7 Koopalings pourront désormais être utilisés dans nos créations et quelque soit le jeu de base choisi, même Super Mario Bros.De nouveaux objets font également leur apparition, avec la clé maudite de Super Mario Bros 2, des trampolines ON-OFF, des Koopa mécanisés pouvant cracher des missiles ou des éclairs et qui pourront semble-t-il même être utilisés à votre avantage.L'autre gros morceau de cette mise à jour est l'apparition de la World Map permettant de créer votre propre carte du monde pour proposer un set de niveaux. Il sera désormais possible de proposer une suite de niveaux entiers, avec tous les immanquables de la série comme les maison Toads et même les Warp Zones. Chaque jeu créé pourra contenir un maximum de 8 mondes et de 40 niveaux, et il sera même possible de créer son écran titre.La mise à jour sera disponible dès demain 22 avril 2020. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi massive mais on a hâte de tester tout ça !