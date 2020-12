News Goodies

La période de Noël semble donner de l'inspiration aux fabricants de vêtements. Et pour ce mois de décembre, il sera possible de trouver sous le sapin les nouveaux boxers consacrés à Super Mario et à Link, en plus de ceux consacrés à Pikachu.C'est la marque Freegun qui propose cette idée aux gamers européens en plus d'autres licences comme Captain Tsubasa ou Dragon Ball. Mais le choix reste vaste.Il faut noter sur les 13 modèles prévus, ceux consacrés à La Légende de Zelda ne sortiront que l'année prochaine, de même que certains modèles consacrés à Super Mario. Mais le choix reste suffisamment vaste pour permettre aux gamers de trouver leur bonheur pour Noël. Allez faire un tour sur leur site pour découvrir tous les tarifs, rubrique collaborations en haut à droite de l'écran.Source: Freegun