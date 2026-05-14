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Super Mario Galaxy Le Film : les bonus du Blu-ray dévoilés
On connait maintenant la liste complète d'une bonne heure de bonus inédits proposée dans le blu-ray de Super Mario Galaxy Le Film, qui sort aux USA le 16 juin prochain.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
C'est officiel depuis ce 14 mai : Nintendo, Illumination et Universal Pictures ont communiqué les dates de sortie home video de Super Mario Galaxy Le Film, ainsi que le détail des bonus qui accompagneront la sortie physique. Petit bémol pour nous : ces dates concernent le marché américain et l'international, la France suivra son propre rythme sans qu'on ait pour l'heure plus de précision.
Le programme couvre les coulisses générales du film (avec les équipes Nintendo, Illumination et le casting), un focus sur la manière dont chaque acteur s'est emparé de son personnage (Mario et Luigi, Peach et Harmonie, Bowser et Bowser Junior, Toad et Yoshi), une visite des décors emblématiques du film, et un module entier dédié aux relations entre les personnages (alliances, ruptures, liens qui durent).
Le second est carrément un guide officiel des easter eggs disséminés dans le film, commenté par les équipes de production et le casting. Big N et Illumination semblent vouloir nous faire rejouer le film au moins deux fois : une pour l'histoire, une pour aller chercher les clins d'œil avec une carte au trésor en main.
notre critique de Super Mario Galaxy Le Film, qui le validait sans réserve majeure. Avec cette édition home video plutôt généreuse en bonus, on tient donc une jolie occasion d'y replonger.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjé pré-commandé votre édition collector ?Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo Everything
- Outre-Atlantique, le film sortira en numérique le 19 mai 2026 et en Blu-ray (4K UHD inclus) le 16 juin 2026
- Plus d'une heure de bonus inédits accompagnera la sortie physique
- Sept modules thématiques sont annoncés : coulisses, casting, lieux, relations, musique, power-ups et easter eggs
- Le compositeur Brian Tyler revient en personne sur son travail de réinterprétation de la musique des jeux
C'est officiel depuis ce 14 mai : Nintendo, Illumination et Universal Pictures ont communiqué les dates de sortie home video de Super Mario Galaxy Le Film, ainsi que le détail des bonus qui accompagneront la sortie physique. Petit bémol pour nous : ces dates concernent le marché américain et l'international, la France suivra son propre rythme sans qu'on ait pour l'heure plus de précision.
Le calendrier américainLa version numérique débarque le 19 mai 2026 sur les plateformes habituelles, une date qui avait fuité quelques jours plus tôt et qui se trouve donc confirmée. La galette physique suit le 16 juin 2026, avec une édition standard Blu-ray et une édition 4K Ultra HD pour les puristes du grain et des couleurs. On ne parle là que d'environ deux mois et demi entre la sortie cinéma et l'arrivée dans les salons, après un film qui avait cartonné dès le premier jour en France et battu des records aux États-Unis.
Et pour la France ?Il va falloir prendre son mal en patience. La chronologie des médias, ce mécanisme spécifiquement français qui rythme les passages d'une fenêtre d'exploitation à l'autre (salles, location numérique, vidéo physique, plateformes de streaming, télévision), impose un délai post-cinéma plus long que celui pratiqué outre-Atlantique. Universal Pictures France n'a pas encore communiqué de date officielle pour la sortie home video du film dans l'Hexagone, on vous en parlera dès qu'elle tombera, par exemple la FNAC ne prend aucun risque et indique provisoirement une sortie au 31 décembre 2026.
Plus d'une heure de bonus, sept axes thématiquesC'est surtout du côté du contenu de ces éditions qu'on trouve de quoi se réjouir dans cette nouvelle : l'édition home video promet plus de soixante minutes de matière inédite, articulée autour de sept modules.
Le programme couvre les coulisses générales du film (avec les équipes Nintendo, Illumination et le casting), un focus sur la manière dont chaque acteur s'est emparé de son personnage (Mario et Luigi, Peach et Harmonie, Bowser et Bowser Junior, Toad et Yoshi), une visite des décors emblématiques du film, et un module entier dédié aux relations entre les personnages (alliances, ruptures, liens qui durent).
Brian Tyler revient sur sa partitionLe compositeur Brian Tyler, déjà responsable de la bande originale du premier opus, ouvre les portes de son processus créatif dans un module dédié. On y suivra sa manière de transposer les thèmes iconiques des jeux Mario en partition cinématographique pleine et entière. Pour celles et ceux qui ont retourné la BO depuis la sortie du film, c'est probablement un des bonus les plus attendus de tout le lot.
Power-ups et easter eggs en mode visite guidéeDeux modules viennent compléter l'ensemble et devraient parler aux complétionnistes. Le premier revient sur les power-ups qui apparaissent dans le film, avec les choix d'écriture qui ont présidé à leur sélection et les favoris du casting.
Le second est carrément un guide officiel des easter eggs disséminés dans le film, commenté par les équipes de production et le casting. Big N et Illumination semblent vouloir nous faire rejouer le film au moins deux fois : une pour l'histoire, une pour aller chercher les clins d'œil avec une carte au trésor en main.
notre critique de Super Mario Galaxy Le Film, qui le validait sans réserve majeure. Avec cette édition home video plutôt généreuse en bonus, on tient donc une jolie occasion d'y replonger.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjé pré-commandé votre édition collector ?Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo Everything
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