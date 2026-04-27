News Films d'animation Super Mario

Super Mario Galaxy Le Film dépasse 800 millions de dollars : Miyamoto remercie les fans

Le deuxième film Mario continue sa course folle au box-office : avec déjà 870 millions de dollars au compteur après une entrée japonaise en fanfare, ca valait bien un message vidéo de Miyamoto pour remercier ceux qui ont fait le déplacement vers les salles obscures.