Super Mario Galaxy Le Film dépasse 800 millions de dollars : Miyamoto remercie les fans
Le deuxième film Mario continue sa course folle au box-office : avec déjà 870 millions de dollars au compteur après une entrée japonaise en fanfare, ca valait bien un message vidéo de Miyamoto pour remercier ceux qui ont fait le déplacement vers les salles obscures.News
- Le Super Mario Galaxy Le Film dépasse les 800 millions de dollars au box-office mondial, devenant ainsi le troisième film adapté d'un jeu vidéo à franchir ce cap
- Le film a débuté au Japon ce week-end avec 11 millions de dollars de revenu, meilleure performance de l'année pour un film américain dans le pays
- En France, le film a déjà dépassé les 4 millions d'entrées
- Shigeru Miyamoto a publié un message vidéo de remerciement via l'app Nintendo Today, évoquant les "Easter Eggs" cachés dans le film
Super Mario Galaxy Le Film n'en finit pas d'écrire sa belle histoire au box-office. On fait le point sur un début de semaine particulièrement chargé pour le film de Nintendo et Illumination.
800 millions de dollars et un record pour les films de jeux vidéoLe cap des 800 millions de dollars au box-office mondial vient d'être franchi. Pour la petite histoire, dès que le film a passé les 800 millions, il est entré dans un club très fermé : seulement deux autres films adaptés d'un jeu vidéo avaient atteint ce niveau avant lui. Autant dire que La franchise Mario au cinéma est en train d'écrire sa propre légende, d'autant que les deux films cumulés dépassent désormais ensemble les 2 milliards de dollars !
En France, on peut être fiers de notre contribution à ce record : le film a franchi la barre des 4 millions d'entrées, c'est vraiment une très belle performance pour une suite sortie trois ans après le premier opus.
La sortie japonaise du week-end, longuement anticipée par Nintendo avec un dispositif événementiel colossal à la hauteur des ambitions de la maison pour son plombier, a contribué à cette montée en puissance : 11 millions de dollars pour le film dans son pays d'origine, soit la meilleure ouverture de l'année pour un film américain au Japon. Big N avait visiblement tout prévu pour transformer ce lancement en événement national, et ça s'est senti dans les chiffres.
In addition to becoming the first movie of 2026 to hit the $800 million global milestone, #TheSuperMarioGalaxyMovie is only the third video game movie to ever do so.— ScreenRant (@screenrant) April 27, 2026
Source: Variety | Learn More: https://t.co/nxrdboVJiP pic.twitter.com/79j7L46PVJ
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Miyamoto remercie le public via Nintendo TodayShigeru Miyamoto a publié un message vidéo de remerciement via l'application Nintendo Today. Il y évoque les Easter Eggs glissés tout au long du métrage, avec l'espoir qu'ils aient rappelé à chacun ses propres aventures dans les jeux Nintendo.
Il a déclaré :
Merci beaucoup d'avoir regardé « Super Mario Galaxy Le Film ».Malin, Miyamoto, il essaie maintenant de nous refourguer son catalogue de jeux Mario !
Même si le film s'intitule « Super Mario Galaxy Le Film », vous avez sans doute remarqué que nous y avons intégré de nombreux éléments issus de nos 40 ans d'expérience dans la création de jeux avec Mario.
J'espère que certaines de ces références à nos jeux vous ont rappelé de bons souvenirs liés à ces derniers.
Nous serions ravis que cela vous donne envie de redécouvrir ces jeux et d'y rejouer.
En attendant, restez à l'affût des nouveaux contenus mettant en vedette Mario que nous vous proposerons à l'avenir.
Let's go !
Shigeru Miyamoto
Plaisanterie mis à part, le paradoxe reste entier : 43% du côté des critiques sur Rotten Tomatoes, contre 88% du côté du public. Miyamoto lui-même a dit être sincèrement dubitatif face à cet écart, et on comprend que les chiffres lui donnent raison sur la question de fond.
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Sources : NintendoLife, Screen Rant
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