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Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Disponible sur Switch depuis le 02/10/2025
News Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch)

Super Mario Galaxy 2 : la Livre d'histoire reçoit un 5e chapitre

Sans crier gare, Nintendo a déployé la mise à jour 1.4.0 de Super Mario Galaxy 2, avec au programme un épilogue inédit pour la Storybook du jeu, des corrections de bugs et une nouvelle musique sur Nintendo Music.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • La mise à jour 1.4.0 de Super Mario Galaxy 2 est disponible sur Switch et Switch 2
  • Un 5e chapitre inédit fait son apparition dans la Storybook du port Switch
  • Le bug d'éclairage du Tronc sans fin est enfin corrigé
  • Une nouvelle musique liée au chapitre est disponible dans Nintendo Music

Nintendo n'avait rien annoncé. Et pourtant, la mise à jour 1.4.0 de Super Mario Galaxy 2 est arrivée discrètement sur Switch et Switch 2, avec une petite surprise narrative à la clé qui devrait ravir ceux qui ont suivi le Storybook du jeu depuis sa sortie.

Un 5e chapitre pour le Livre d'histoire, une addition exclusive au port Switch

Un peu de contexte s'impose pour ceux qui n'auraient pas encore plongé dans cette version Switch : contrairement au premier Super Mario Galaxy dont le Livre d'Histoires d'Harmonie est une pièce maîtresse, le jeu original de 2010 ne comportait aucun livre de conte. Nintendo en a créé un spécialement pour ce port, articulé autour des jumeaux Lumas Mari et Lou. Jusqu'ici, le Livre ne comptait que quatre chapitres.

La mise à jour 1.4.0 en ajoute un cinquième, présenté comme un épilogue. Pour y accéder, il faut que le Chapitre Final soit déjà disponible dans votre Livre, puis il suffit de compléter n'importe quelle galaxie et d'obtenir une Etoile de Puissance. Inutile d'en dire davantage sur le contenu de ce nouveau chapitre, que chacun devrait découvrir par soi-même ; disons simplement que les premiers retours de ceux qui ont eu l'occasion de le parcourir sonnent comme un sympathique cadeau destiné aux inconditionnels de la licence.
On notera que la mise à jour sort en pleine période de promotion "Galaxy", avec Super Mario Galaxy Le Film actuellement en salles. Pour autant, d'après les premiers témoignages de joueurs, ce nouveau chapitre ne chercherait pas à arrimer le Livre au film.

En complément, une musique inédite composée pour l'occasion est disponible dès aujourd'hui dans l'application Nintendo Music. On prend aussi ce petit cadeau qui nous est fait à l'approche de la fin de semaine.
Super Mario Galaxy 1+2 dans Nintendo Music (JP)
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des corrections de bugs au passage

Cette mise à jour embarque également plusieurs correctifs pour "une expérience de jeu plus fluide sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch", selon la formulation officielle. On peut notamment y trouver la correction du bug d'éclairage qui affectait le Tronc sans fin depuis le lancement du port.

Pour rappel, Super Mario Galaxy 2 doit être mis à jour en version 1.2.0 au minimum pour être joué sur Nintendo Switch 2. Du côté du premier Super Mario Galaxy, pas de mise à jour à constater : le jeu reste en version 1.3.1 depuis le 5 février dernier.

À lire aussi : Notre test de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sur Switch (18/20)

Sources : Nintendo Japon, Nintendo Support
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