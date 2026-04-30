News Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch)

Super Mario Galaxy 2 : la Livre d'histoire reçoit un 5e chapitre

Sans crier gare, Nintendo a déployé la mise à jour 1.4.0 de Super Mario Galaxy 2, avec au programme un épilogue inédit pour la Storybook du jeu, des corrections de bugs et une nouvelle musique sur Nintendo Music.