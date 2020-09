News Super Mario 64 (N64)

Super Mario 64 Switch serait une version émulée

SM64 sur Switch ne sera pas le favori des speedrunners

Des génies font tourner Super Mario 64 sur PS2

Super Mario 64 PlayStation 2 Native Port Speedrun #2 [World Record!] 16/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On vous a un peu mixé deux ou trois infos concernant Super Mario 64 dans cette actualité : on va évoquer le fait que ce n'est pas un remake mais une émulation du jeu original – avec les conséquences que cela implique, que la version utilisée par Nintendo n'aura pas les faveurs des speed runners – et on va vous expliquer pourquoi, et enfin que des génies ont réussi à faire tourner le jeu sur PS2 – et le résultat va clairement vous étonner !Depuis quelques jours, des spécialistes en développement informatique décortiquent le jeu Super Mario 3D All-Stars. De cette analyse, on a appris que les jeux étaient non pas portés sur Switch, mais émulés.Et quand on émule un jeu sorti en 1996-1997, on doit bien se rendre compte d'une chose : les résolutions de l'époque n'avaient rien à voir avec la qualité d'affichage de nos téléviseurs d'aujourd'hui. Et de ce fait, des choses qui étaient floues en 1996 seront encore plus floues en 2020. C'est le cas des panneaux d'information qu'on peut trouver par exemple au pied des fontaines dans Super Mario 64 : vous espériez pouvoir enfin les lire distinctement sur Nintendo Switch, eh bien c'est raté !Polygon, dans un très intéressant article paru aujourd'hui, revient sur une légende urbaine autour de Super Mario 64 : dans le jeu, un panneau "L is real" indiquerait aux joueurs que Luigi se cachait quelque part dans le jeu. mais 23 ans après sa sortie, toujours aucune trace du frère de Mario dans Super Mario 64. A part dans le code-source du jeu, qui a fuité durant l'été à cause d'une petite fuite de données modestement baptisée Gigaleaks de Nintendo...En analysant ce code-source de SM64, lit-on dans cet article , les petits génies de l'informatique ont réussi à confirmer que Nintendo envisageait sans doute à un moment d'inclure Luigi dans le jeu, sans toutefois aller au bout de l'idée. L'un d'eux (ou plusieurs, allez savoir) a même réussi à faire de Luigi un personnage à part entière à partir des fichiers du jeu. Un sacré travail.Mais alors, quid de Luigi dans Super Mario 64 Switch ? Eh bien à vrai dire, rien n'est moins sûr. Rappelons qu'à la base, on voulait parler de textures un peu floues à cause du fait que le jeu exploite une version émulée du jeu de base, avec ce que cela implique de résolutions basses et de textures baveuses.Saviez-vous qu'il n'y avait pas une mais trois versions de Super Mario 64 ? En effet, il existe le jeu original sorti au Japon le 23 juin 1996, la version américaine sortie le 29 septembre 1996, et enfin l'édition Shindou de Super Mario 64, sortie en juillet 1997 et qui est si l'on en croit l'article d'IGN la version définitive du code de Super Mario 64.Chaque version a son lot de petites modifications par rapport aux autres, et la dernière a notamment proposé le support du rumble pack, le kit vibration de la Nintendo 64. Mais pas que. En effet, il y a d'autres modifications apportées au jeu, notamment l'impossibilité pour Mario de faire un long saut arrière, un mouvement que les spécialistes appellent le BLJ, pour Backwards Long Jump.Le fait est que les speedrunners utilisent tous les mouvements à leur disposition pour battre le record sur un jeu vidéo. Et c'est justement cette version Super Mario 64 Shindou edition qui est utilisée par Nintendo pour nous permettre de jouer à SM64 sur Nintendo Switch. Grâce à cette technique, qui consiste à exploiter un oubli des développeurs de limiter la vitesse de Mario quand il va vers l'arrière, les speedrunners peuvent même passer à travers des objets solides, en plus d'avancer hyper rapidement.A lire aussi : notre test de Super Mario 3D All-Stars Dans la version Switch qui nous permet de retrouver Super Mario 64, cet oubli des développeurs est donc corrigé, les speedrunners ne pourront donc pas s'en donner à coeur joie dans la grande majorité des catégories dans lesquelles ils essaient de battre un record, car seule la catégorie 70-Star est disponible, le BLJ n'y étant pas autorisé.Avec la diffusion du code-source de Super Mario 64, on pouvait s'attendre à tous genres d'expériences. Et celle-ci est assez incroyable : des fans ont réussi à faire tourner Super Mario 64 sur PS2. Kotaku, qui rapporte l'info, souligne avec humour qu'après cette expérience, l'univers n'a pas implosé, c'était moins une !Il faut dire que le résultat n'est pas forcément inoubliable, même si la prouesse technique reste absolument incontestable : il s'agit d'un portage, pas d'une version émulée tournant sur PS2, c'est dire le niveau de compétences requis pour réaliser cela. Le portage est loin d'être complet, et certaines portions du jeu semblent bien difficiles à passer avec l'intégration qui a été faite.Quelque temps après la publication de cet article chez Kotaku, une nouvelle build du jeu a été capturée, pour montrer la progression réalisée :Un sacré travail de la part de l'équipe derrière le projet, qui a publié son travail sur Github.com , pour ceux que cela intéresserait.Sources : Polygon