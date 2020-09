News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury viendra poser ses coussinets sur #NintendoSwitch le 12/02/2021 ! Cette version voit l'arrivée du multijoueur en ligne ainsi que celle de nouvelles fonctionnalités que nous dévoilerons bientôt ! #SuperMario35 pic.twitter.com/kQlIRq0OfN — Nintendo France (@NintendoFrance) September 3, 2020

Ces #amiibo de Mario chat et Peach chat seront disponibles en février prochain, en même temps que Super Mario 3D World + Bowser's Fury ! #SuperMario35 pic.twitter.com/MTSOVLHMRW — Nintendo France (@NintendoFrance) September 3, 2020

Super Mario 3D World revient sur Nintendo Switch !Dans les tuyaux depuis un moment, ce remake du jeu WiiU arrivera finalement en début d'année prochaine.Annoncé lors du Super Mario Bros. Direct exceptionnel consacré au 35e anniversaire du plombier, nous ignorons encore beaucoup de chose du jeu qui a été renommé pour l'occasion : Super Mario 3D World + Bowser's Fury.Le titre et la bande-annonce du jeu laissent entendre l'arrivée d'un nouveau mode de jeu mais il faudra patienter encore un peu.Seules certitudes : le jeu sera jouable en multijoueur en ligne et deux nouveaux amiibo viendront débloquer du contenu dans le jeu : Mario et Peach Chat !Un énième remake d'un jeu WiiU sur Switch mais pas des moindres ! Rendez-vous le 12 février 2021 !