News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

Ce sont trois jeux qui ont marqué l'histoire de Nintendo et la compilation fait même un clin d'oeil vis-à-vis d'un titre hélas absent : Super Mario Galaxy 2, via le jingle “You Got A Star!”. Nintendo en profite pour nous proposer une dernière bande-annonce autour de cette ressortie anniversaire, afin de vous faire patienter pendant les quatre jours restant à attendre (ou à remuer le couteau dans la plaie de ceux qui ne l'auraient pas commandé tout de suite et qui risquent de devoir plus que patienter pour obtenir l'édition physique).



Super Mario 3D All-Stars - Overview Trailer - Nintendo Switch 14/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Nous ne manquerons pas de vous faire part, au sein de nos colonnes, de notre prise en main de cette compilation (nous sommes assez nombreux à avoir craquer en interne pour son achat). En attendant, voici quelques écrans d'interface présentant chaque jeu, un design sobre qui renforce l'aspect historique et musée de cette compilation, partagées par Nintendo Life , dévoilant le système d'onglet des trois titres et l'accès aux trois dossiers musicaux sur la droite. Des images que l'on doit à la séance découverte organisée par Nintendo Minute, dont nous vous avions partagé la vidéo hier.









Parmi les quelques critiques qui se sont déjà élevées, beaucoup regrettent l'effet de flou appliqué sur les images des trois jeux lors du lancement de la page de titre.



Prudence sur d'éventuels spoils ci-dessous :





Évidemment, d'autres vidéos circulent sur le net, présentant quelques parties d'un des jeux, des comparaisons entre la version originale et la version Switch. Nous avons déjà partagé quelques unes, les voici, mais attention, si vous ne voulez pas trop vous faire spoiler le plaisir de la découverte, ne regardez pas plus loin.







On commence par une petite comparaison GameCube/Switch de Super Mario Sunshine en provenance de GameXplain, le titre qui a fait mouche sur l'envie d'acheter cette compilation, même si parmi les joueurs de la première heure, Sunshine a pu cliver.



More Super Mario Sunshine: Mario 3D All-Stars Graphics Comparisons (Switch vs. GameCube) 14/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On bascule maintenant sur Super Mario 64



More Super Mario 64: Mario 3D All-Stars Graphics Comparisons! (Switch vs. N64) 14/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Attention à partir d'ici pour les spoils, avec une vidéo de Super Mario Sunshine, présentant quelques boss, une vidéo partagée par Nintendo Everything :





Super Mario 3D All-Stars - Super Mario Sunshine bosses footage 14/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous ne souhaitons pas en montrer plus, désormais, il ne reste qu'à patienter et à guetter votre boite aux lettres si vous vous faites livrer, ou à vous dirigez vers votre enseigne préférée où vous avez réservé un exemplaire du jeu. Et bien naturellement, l'eShop vous attend si vous n'arrivez pas à vous procurer cette édition physique ou si vous préférez tout simplement le dématérialisé.