Strictly Limited Games lance les précommandes de l'édition physique de Deathsmiles I.II

Calé pour une sortie au Japon le 16 décembre 2021, ce shoot de type Bullet n'est pas prévu pour le moment sur les eShop occidentaux. Mais en revanche une édition physique va être lancée par Strictly Limited Games et il ne faudra pas la rater si vous êtes amateurs du genre.

Le titre est Pegi 12, seulement marqué sur la cartouche du jeu et non sur le boitier.

L'édition Collector contient :



- Boîte de l'édition collector

- Jeu Nintendo Switch

- Parchemin mural avec le visuel principal

- 6 cartes postales de l'œuvre d'art

- Pin logo en émail

- Flyer d'arcade Deathsmiles

- Porte-clés avec les esprits familiers des personnages

- Cimetière en acrylique DIY-Orama (composé de 4 socles en acrylique)

- Grand poster réversible A2

- OST avec les pistes DLC d'arrangement

- Set d'autocollants des personnages et du logo

- 4 cartes de personnages

- 3 autocollants de marque



Ne craignez pas la faucheuseFranchissez les portes de HellFire !Avec sa présentation d'horreur occulte et gothique fortement influencée, la présentation ambiante, de style anime et sinistre de Deathsmiles est déjà très vénérée. Les éditions Strictly Limited Games apportent un riche paquet d'action Deathsmiles sur votre console de salon, y compris :Includes Deathsmiles (Arcade, Version 1.1, Normal), Mega Black Label Edition (Arcade, Version 1.1, Normal) and Deathsmiles 2 (Arcade, IIX, Arrange) ainsi que le DLC “Gothic wa Mahou Otome” sur la carte mémoire (ou sur disque pour la version PS4)



Entrez dans le monde de Gilverado, un royaume où sévissent des monstres hideux et des âmes torturées. Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs anges différents dotés de pouvoirs uniques et combattre une tempête d'ennemis déferlant des portes de l'enfer ! Comme dans les meilleurs jeux de tir, l'adresse, la coordination entre les mains et les yeux, ainsi qu'une concentration totale sont essentielles pour se frayer un chemin dans des situations difficiles lorsque vous êtes entouré d'unités ennemies et de balles provenant des deux côtés de l'écran. Deathsmiles I・II vous tiendra en haleine alors que vous esquiverez et vous faufilerez à travers des tirs ennemis complexes, magnifiquement conçus par les maîtres modernes du shmup.

Un flot de balles lors de plusieurs phases à défilement horizontal dans plusieurs modes de jeu !

Un plaisir effrayant ! Combattez des fantômes, des démons, des plantes mangeuses d'hommes et du bétail géant ! Vous pouvez même affronter le Père Noël démoniaque !

Six (quatre dans Deathsmiles) anges jouables au choix, chacun avec ses fidèles familiers.Jouez une grande variété de scènes au thème gothique dans l'ordre de votre choix.

Deathsmiles I & Deathsmiles II - Reveal Trailer TGS 2020 [HD 1080P] 11/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Strictly Limited Games, en collaboration avec City Connection, est heureux d'apporter un peu d'action arcade à défilement latéral et de shoot 'em up du légendaire studio de développement CAVE, à la boutique de jeux Strictly Limited ! Deathsmiles I・II arrive sur Nintendo Switch et PS4 en édition limitée et en édition collector. Les deux éditions de la série acclamée de Shoot 'Em Up seront disponibles en précommande à partir du 7 novembre 2021, uniquement chez Strictly Limited Games.Attaque puissanteSupporte le jeu coopératif local à deux joueurs. Bannissez ensemble les forces de l'enfer !