News Streets of Rage 4 (Switch)

Get ready to become the Undisputed Champion of Wood Oak City with the Battle Mode!



Streets of Rage 4 will hit PC, PS4, Nintendo Switch and Xbox One April 30 for $24.99. #SOR4



Add to your wishlist: https://t.co/KsTGcyr3ur@Lizardcube @Guard_Crush pic.twitter.com/HgR5benKMf — dotemu (@Dotemu) April 17, 2020

C'est désormais officiel, Streets of Rage 4 possède une date de sortie. "Enfin" diront certains, mais la bonne nouvelle c'est qu'il ne faudra plus attendre très longtemps. On remarquera que le leak du 23/04/2020 de l'eShop était donc bien une erreur comme l'avait annoncé Dotemu.Cette annonce s'accompagne d'une seconde : le jeu intégrera un mode gardé secret jusqu'ici, mais que les fans de la licence connaissent bien. Oui, il s'agit bien de la confirmation du retour du mode Battle, apparu dans Streets of Rage 2, qui permettait de s'affronter dans un sous jeu de versus fighting. Un passage obligatoire après s'être étripé "par erreur" pendant l'aventure.Le mode promet d'être un peu evolué que ce qu'il était à l'époque, et on peut voir à travers ce trailer qu'il proposera des combats jusqu'à 4, en équipes ou non, et des arènes interactives. On ne va se mentir, le mode a peu de chances de devenir un incontournable de la scène e-sport, mais sa présence fait plaisir, et on admet qu'on s'attend tout de même à y passer quelques heures si le gameplay est au rendez-vous, comme c'était le cas l'époque avec nos BN et nos chocolats chauds.Le rendez-vous est en tout cas pris pour ce 30 avril, et on vous rappelle que le jeu sera proposé à 24.99€ sur le Nintendo eShop, ou en version physique limitée chez Limited Run Games.On en profite aussi pour signaler que Lineage Studios proposera une gamme de pin's, qui reviennent eux aussi à la mode :