News Streets of Rage 4 (Switch)

Il fallait bien un quatrième acteur pour ce quatrième opus de la saga Streets of Rage. La chose avait déjà été évoquée, mais c'est maintenant officiel : Limited Run Games s'occupera de fournir une version physique pour Streets of Rage 4, à condition, comme d'habitude avec cet éditeur, de la réserver sur leur site.Deux choix sont proposés par Limited Run Games : une version standard , vendue 34.99 $ et une version dite classic , qui est en fait une version collector au bon goût de rétro et qui est proposée au tarif de 59.99$. Ces deux éditions n'ont pas encore de date de sortie, on n'en saura donc pas plus de ce côté, dommage.L'édition standard proposera le jeu en boîte, avec une jaquette réversible qui vous permettra de vous la jouer "à la japonaise" en arborant fièrement "Bare Knucke IV". La boite contiendra également un mode d'emploi, une denrée rare de nos jours.L'édition classic reproduira une boîte Megadrive/Genesis, avec même l'encoche pour l'accrocher dans les rayonnages des magasins. Les fans de la console de SEGA apprécieront. La jaquett réversible sera là aussi de la partie.A noter que cette édition classic viendra avec l'intégralité du contenu de l'édition standard, mais aussi un steelbook, qui pourront entrer (un à la fois) dans la boîte façon Megadrive. Enfin, cette version collector contiendra également une pochette de protection pour la Switch, mais peu d'informations sont données par Limited Run Games concernant son design.Les précommandes sont ouvertes depuis le 20 mars et s'arrêteront une semaine avant la sortie sur l'eShop du titre, qui, on le rappelle encore et toujours, n'a toujours pas de date fixée.