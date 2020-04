News Streets of Rage 4 (Switch)

Max, Skate, Zan and more are back!



Dozen playable fighters from the previous games and retro tracks are joining the brawl in Streets of Rage 4, releasing soon on PC, PS4, Nintendo Switch and Xbox One for $24.99. #SOR4



Wishlist: https://t.co/KsTGcyIElZ@Lizardcube @Guard_Crush pic.twitter.com/7iLORTedJG — dotemu (@Dotemu) April 8, 2020

On ne cachera pas notre émoi à la lecture du communiqué de presse de Streets of Rage 4 que nous avons reçu. Mais gardons un peu de suspense et allons-y crescendo.Streets of Rage 4 n'a toujours pas de date de sortie, mais on sait maintenant qu'il arrivera au printemps. Très bien, nous ne devrions donc plus attendre très longtemps. En revanche, Streets of Rage 4 a enfin un prix, et c'est pour la modique somme de 24.99€ que vous pourrez vous offrir le jeu sur le Nintendo eShop. Une bonne nouvelle en soit, on s'attendait plutôt à un prix avoisinant les 40€.A noter que le Nintendo eShop annonce une date au 23 avril depuis aujourd'hui, mais on se sait pas s'il s'agit là d'un leak ou d'une erreur quand l'éditeur lui-même nous annonce que la date de sortie n'a pas encore été fixée... Dans le contexte actuel, ce ne serait pas le seul studio très confus sur le planning de sorties (n'est-ce pas Cooking Mama: Cookstar ?)Mais c'est la bande-annonce qui accompagne ces annonces qui nous a le plus surpris : non, Streets of Rage 4 ne proposera finalement pas que 5 personnages et les fans de la première heure devraient être ravis.Dotemu, LizardCuve et Guard Crush Games nous ont en effet caché jusqu'ici (même si on s'en doutait vue la taille de l'écran de sélection de personnages) que l'on aurait la possibilité de débloquer des personnages supplémentaires. Ce à quoi on ne s'attendait pas en revanche, c'est que ces personnages seraient totalement rétro.On pourra ainsi débloquer des personnages issus des trois premiers volets, tout en pixel 16bits, mais cela ne sera pas que cosmétique : la Blaze de Street of Rage 1 pourra appeler la mythique voiture de police, tandis que Max ou Skate de Street of Rage 2 disposeront de leur palette de coup complète, comme s'ils étaient directement issus de l'épisode Megadrive.Les personnages issus de Streets of Rage 3, dont Zane, auront quant à eux accès à leur fameuses glissades latérales. On vous laisse admirer cela dans le trailer publié par Dotemu, et ainsi admirer les 12 personnages déblocables en action.Mais les choses ne s'arrêteront pas là, puisqu'en plus de la nouvelle bande-son dirigée par Olivier Derivière faisant intervenir de mythique compositeurs japonais dont Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima (mais pas que), on pourra aussi choisir de la remplacer par les bande-sons des épisodes 16 bits. Et vue la qualité de ces dernières, on se réjouit que celles-ci soient proposées gratuitement plutôt qu'en DLC payant. Certains éditeurs devraient s'en inspirer.Une chose est sûre, si on attendait déjà impatiemment le titre (avec toutes les craintes de rigueur), ces nouvelles informations nous donnent encore plus envie de mettre nos mains sur Streets of Rage 4. En espérant bien sûr ne pas être déçus !