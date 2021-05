News Stonefly (Switch)

Nouvelle vidéo de Stonefly 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 05/05/2021

















Stonefly est un jeu d'aventure et d'action en cours de développement chez les auteurs de Creature in the Well, un jeu indépendant sorti en 2019 qui a connu son petit succès. Ce nouveau projet sera édité par MWM Interactive et nous proposera de nous lancer dans une aventure d'exploration forcément épique. Rendez-vous est pris dès le 1e juin 2021, date de sortie dévoilée aujourd'hui pour ce nouveau projet.Annika Stonefly est le nom de l'inventrice brillante qu'on incarne dans ce jeu où on l'aide à retrouver un héritage familial perdu. Histoire de nous permettre de mieux découvrir le monde de Stonefly, Flight School Studio et MWM Interactive nous proposent une petite séquence vidéo :Stonefly sortira sur toutes les machines du moment, et même sur PC sur Steam et l'Epic Games Store. On a bien sûr quelques images du jeu à votre attention :