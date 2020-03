News Star Wars: Jedi Knight: ﻿Jedi Academy (Switch)

Mise à jour

News d'origine

Ca y est, avec la sortie du Nintendo Direct totalement inattendu, c'est officiel. Le jeu est disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop.Le jeu est apparu sur le Nintendo eShop Canadien comme le révèle Nintendo Everything . Pour l'instant, le jeu n'est pas apparu sur notre eShop européen, mais le site canadien parlant d'une sortie pour aujourd’hui 26 mars, il serait étonnant de ne pas voir le jeu débarquer rapidement, si cela s'avère exact.De plus, le jeu est prévu pour sortir demain sur Playstation 4, il y a donc de bonnes raisons de croire que cette date est la bonne. L'Europe aura-t-elle le jeu en rapport ou apparaîtra-t-il par surprise demain, là est la question.Pour rappel, Jedi Academy est la suite de Jedi Knight II mais ne suit plus vraiment les aventures de Kyle Katarn. A la place, le jeu vous propose de créer votre avatar pour rejoindre la Jedi Academy ouverte par Luke Skywalker. Le joueur pourra personnaliser son sabre laser, et surtout choisir son orientation entre le côté clair et obscur de la Force.Attendez-vous le titre de votre côté ? Dites-nous dans les commentaires, et rendez-vous demain pour confirmer ou non, la sortie du titre chez nous.