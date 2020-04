News Lylat Wars (Star Fox 64) (N64)

Si son visage était relativement peu connu pour la plupart d'entre nous malgré son importante carrière au théâtre à Seattle (plus de 300 productions joué ou réalisé durant sa carrière) et un rôle non crédité dans American Graffiti de George Lucas, sa voix en revanche était très connue des amateurs de jeux vidéo. Freddi Fish 5, le rôle de Gengis Khan dans Age of Empire II, mais surtout la voix du soldat de Team Fortress 2.



Meet the Soldier 14/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mais c'est du côté de Nintendo que l'acteur gagnera sa réplique culte, en participant au doublage de Peppy Hare, le mentor de Star Fox 64, en donnant sa fameuse indication "Do a barrel roll" (faire un tonneau), une ligne indissociable de la franchise Star Fox.



Every Word Peppy Says in StarFox 64 14/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rick May avait connu un accident vasculaire cérébrale en février 2020 et c'est alors qu'il se trouvait dans une maison de soins pour sa réadaptation qu'il a contracté le COVID-19. L'annonce de son décès a été connue le 13 avril 2020, à l'âge de 79 ans. Condoléances à sa famille et à ses nombreux amis et collègues et au revoir l'artiste.