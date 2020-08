Il est difficile pour les développeurs de ne pas subir certaines fuites qui alimentent les réseaux sociaux. Des compagnies comme Ubisoft sont régulièrement la cible de fuites, livrant des semaines à l'avance parfois l'intégralité des projets avant la moindre information officielle. Des leaks qui torpillent les effets de surprises et nous donnent parfois l'impression avant l'heure de tout connaître avant même la diffusion du show de l'éditeur.







Nintendo en a souvent fait les frais ces derniers temps même si elle a pris l'habitude de ne pas commenter. Et ces derniers temps, on peut dire qu'elle verrouille très bien la moindre information car il est particulièrement difficile d'obtenir quelques échos tangibles de ses productions internes (même si on continue d'avoir des rumeurs autour d'une nouvelle version Switch plus puissante).





Cependant, la firme semble avoir tendu une embuscade à certains leakers en créant de toute pièce ce projet Star Fox Grand Prix. L'info semblait en effet un peu trop belle, avec un mix en provenance de Retro Studios, remettant sur le devant la franchise Star Fox après l'échec commercial et critique de Star Fox Zero sur Wii U, avec une touche de F-Zero. Si l'annonce a effectivement surpris la presse, il s'avère que tout cela a été mis en place pour pister les employés qui avaient tendance à divulguer des informations.

Des dires confirmées par ValveNewsNetwork, indiquant que cette stratégie a été mise au point par Nintendo of America (à l'époque dirigée par Reggie Fils-Aimé) pour découvrir les employés ne tenant pas leur langue. On le comprend d'autant plus après coup quand on sait que Retro Studios travaillait à l'époque sur une nouvelle IP d'action, qui a été mise en sommeil (ou abandonnée) suite à la récupération du développement d'un très gros titre très attendu : un certain Metroid Prime 4.





On ne sait pas au final combien de personnes ont été piégés par le stratagème, mais une nouvelle preuve est donnée que Nintendo fait très attention de protéger son travail et à conserver une certaine culture du secret.