[Nintendo Direct] Star Fox Adventures arrive sur Switch 2, et Star Fox se met à jour
La mise à jour gratuite du 30 septembre ajoute trois missions et le mode combat à quatre joueurs, pendant que l'épisode GameCube rejoint les Nintendo Classics dès aujourd'hui.News
- Une mise à jour gratuite de Star Fox sur Nintendo Switch 2 arrive le 30 septembre
- Le mode combat accueillera jusqu'à quatre joueurs sur une même console, en local ou en équipe pour les batailles en ligne
- Trois nouvelles missions font leur apparition : Katina, le secteur X et Venom
- Star Fox Adventures rejoint le catalogue Nintendo GameCube des Nintendo Classics dans la journée
Le renard a été bien servi pendant ce Direct, non pas avec un sujet, mais deux ! D'un côté une mise à jour gratuite consistante pour Star Fox sur Nintendo Switch 2, de l'autre l'arrivée immédiate d'un classique dans le catalogue rétro. Autant dire qu'il y a de quoi occuper nos soirées.
Trois missions dont les noms vont vous parlerLa mise à jour arrivera le 30 septembre, et elle ne coûtera rien. Elle ajoute trois nouvelles missions, et rien que leur intitulé suffira à réveiller quelques souvenirs chez les vétérans.
Direction Katina d'abord, où il faudra se battre pour prendre le contrôle d'un puissant laser. Cap ensuite sur le secteur X, où l'on devra détruire des astéroïdes tout en esquivant des ondes d'énergie. Venom referme la marche, avec une mission consacrée au scan d'éléments technologiques au milieu des pièges. Trois destinations qui figuraient déjà au programme des grandes heures de la série sur Nintendo 64, ce qui n'a évidemment rien d'un hasard.
Le mode combat passe à quatreL'autre gros ajout concerne le multijoueur. Le mode combat prendra en charge jusqu'à quatre joueurs sur une même console, avec deux façons d'en profiter : s'affronter en local, ou faire équipe lors des batailles en ligne.
Les affrontements en local pourront demander des accessoires ou des consoles supplémentaires selon la configuration choisie, et le versant en ligne réclame comme toujours un abonnement Nintendo Switch Online et un compte Nintendo. Rien de surprenant, mais autant le savoir avant d'inviter du monde.
Star Fox Adventures atterrit dès aujourd'huiVoilà la partie qu'on n'attendait pas, et elle est disponible dans la journée. Star Fox Adventures rejoint le catalogue Nintendo GameCube des Nintendo Classics, accessible aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel.
On y retrouve Fox en compagnie de Tricky, pour explorer une planète peuplée de dinosaures dans ce qui reste l'épisode le plus atypique de la série. Développé à l'origine par Rare, le jeu avait dérouté à sa sortie en 2002 en troquant le rail shooter contre l'aventure, et il n'a jamais vraiment eu droit à une seconde chance. La voilà:
Vous replongez dans Star Fox Adventures ce soir, ou vous attendez plutôt la mise à jour du 30 septembre ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Communiqué de presse Nintendo, Nintendo Direct
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