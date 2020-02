Nous avons eu un premier appel avec Sakurai-san et des membres de son équipe. J'y ai participé avec Greggt Mayles, qui est le père de Banjo, même s'il déteste être appelé ainsi. Andrew Wensley, qui dirige notre équipe business, et un copain nommé Paul Cunnigham, qui gère nos collaborations. Toutes ces personnes ont eu une conversation, Nintendo a expliqué comment serait leur approche et c'est ainsi que tout a commencé.

Les joueurs de la Switch ont remarqué l'arrivée en DLC payant de Banjo et Kazooie, les deux stars de Rare qui avaient fait le bonheur de la N64 en son temps. Mais comment cette apparition a-t-elle été possible alors que Rare travaille pour Microsoft?Cette question a été posée par Gameindustry.biz à Craig Duncan, directeur du studio Rare. Ce dernier a expliqué comment cette collaboration a été rendue possible. Dans les faits, il semblerait que le portage de Minecraft sur Switch ait permis de créer les premiers liens à l'occasion de l'E3. Le Directeur de Rare explique ensuite que la suite s'est déroulée naturellement car une collaboration pour un DLC semblait être une belle opportunité.L'activité s'est ensuite résumé à des échanges d'animatics et de concepts de personnages jusqu’à l'aboutissement du projet dont l'exécution a été gérée par la Smash Team.Il ne reste plus qu'à espérer que cette collaboration pourra en créer beaucoup d'autres.Source: Nintendo Life