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Square Enix cite la Switch 2 parmi les moteurs de ses bons résultats semestriels
Square Enix a publié de solides résultats pour son premier semestre et cite son soutien à la Nintendo Switch 2 parmi les efforts qui y ont contribué.News
Résumé de cette actualité en trois points :
On dirait bien que la Switch 2 ne profite pas qu'à Nintendo ! Square Enix vient de publier les résultats de son premier semestre fiscal, et ils sont très bons : 163,1 milliards de yens de chiffre d'affaires, soit 29,3 milliards de plus qu'un an plus tôt, et un résultat d'exploitation de 38,7 milliards de yens, en progression de 11,5 milliards. Le bénéfice net atteint 28,5 milliards de yens, en hausse de 18,5 milliards. Ca fait beaucoup de milliards, certes, mais on en retiendra surtout que Square Enix gagne de l'argent !
Quel jeu Square Enix sur Switch 2 vous a le plus marqué cette année ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Square Enix
- Square Enix annonce un chiffre d'affaires semestriel de 163,1 milliards de yens, en hausse de 29,3 milliards sur un an.
- Le résultat d'exploitation grimpe à 38,7 milliards de yens, grâce à son soutien aux nouvelles consoles, dont la Switch 2.
- Le second semestre s'annonce chargé sur Switch 2 avec Final Fantasy Resonance, Dragon Quest Monsters: The Withered World et Romancing SaGa 3: Destinies United.
On dirait bien que la Switch 2 ne profite pas qu'à Nintendo ! Square Enix vient de publier les résultats de son premier semestre fiscal, et ils sont très bons : 163,1 milliards de yens de chiffre d'affaires, soit 29,3 milliards de plus qu'un an plus tôt, et un résultat d'exploitation de 38,7 milliards de yens, en progression de 11,5 milliards. Le bénéfice net atteint 28,5 milliards de yens, en hausse de 18,5 milliards. Ca fait beaucoup de milliards, certes, mais on en retiendra surtout que Square Enix gagne de l'argent !
Le soutien à la Switch 2 mis en avantDans son document de présentation, l'éditeur japonais cite parmi ses efforts le soutien aux nouvelles consoles, « y compris la Nintendo Switch 2 ». Il faut dire que Square Enix a été particulièrement présent sur la console cette année, avec notamment Dragon Quest VII Reimagined, Final Fantasy VII Rebirth ou encore la version Switch 2 de Final Fantasy XIV Online.
Le second semestre sera lui aussi chargéL'éditeur compte bien poursuivre sur sa lancée. Après Final Fantasy Resonance, sorti le 22 octobre, Square Enix prépare Dragon Quest Monsters: The Withered World pour décembre, puis Romancing SaGa 3: Destinies United en février 2027. Le MMO Final Fantasy XIV recevra quant à lui son extension Evercold le 23 février 2027.
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Source : Square Enix
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