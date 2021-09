Square Enix annonce la couleur de son programme pour le TGS

Gematsu a regroupé les informations les plus intéressantes, couvrant l'ensemble des plateformes, même si de notre côté, nous regarderons avec grande attention les titres à destination de la Switch : Collection of SaGa : Final Fantasy legend, Dragon Quest X Online, Marvel's Guardians of the Galaxy et Project Triangle Strategy.





Lineup :

Programme (horaire JST, il faut retirer 7h pour Paris):

1er octobre, consultable sur Youtube





19:00 - Square Enix Présente TGS 2021 - Une revue des informations publiées jusqu'à présent et de nouvelles mises à jour sur les titres à venir. Avec la participation de MC Hiroki Yasumoto.





20:00 - Jour d'ouverture ! Diffusion spéciale en direct du TGS 2021 de Square Enix - Détails à venir.





21:00 - Lounge Jam : Square Enix Music TGS 2021 Special Live - Avec Ryo Miyachi Quintet.





22h00 - Programme spécial TGS Forspoken - Informations sur le titre Forspoken pour PlayStation 5 et PC. Avec le MC Susumu Imadachi (Elec. Comic), Takeshi Terada (co-réalisateur), et Raio Mitsuno (producteur créatif).





2 octobre (Youtube)

13:00 - Livestream officiel des Gardiens de la Galaxie de Marvel, le titre devant sortir le 26 octobre 2021. Durant cette présentation, le président de Square Enix sera présent pour revenir sur ce partenariat très important. Attendez-vous à recevoir diverses informations sur le jeu juste avant sa sortie. Avec la participation de MC Susumu Imadachi (Elec. Comic), Daisuke Yamamoto (producteur de la localisation), Ken Rose (directeur de la localisation), et Yousuke Matsuda (président de Square Enix).





14:15 - Nobuo Uematsu's "I Heard that Woodsmen are Popular..." - Avec Nobuo Uematsu (compositeur), Keiji Kawamori (directeur musical), et Makoto Ise (directeur du son).





15:30 - Final Fantasy : Brave Exvius TGS 2021 Live Stream - Informations sur le jeu, histoires de développement, et plus encore. Il se peut même qu'il y ait un tirage au sort pendant le live stream.





16:45 - La guerre des visions : Final Fantasy Brave Exvius TGS 2021 Special Live Stream - Un aperçu de War of the Visions : Final Fantasy Brave Exvius, y compris le nouveau contenu "Another Story". Avec Kay Hirono (producteur de la série Final Fantasy : Brave Exvius), Nakai Kazuhide (producteur adjoint de War of the Visions : Final Fantasy Brave Exvius), et MC Susumu Imadachi (Elec. Comic).





17:45 - Série SaGa TGS 2021 Special Live Stream - Les dernières informations sur la série SaGa, y compris Collection of SaGa : Final Fantasy Legend, Imperial SaGa Eclipse, et Romancing SaGa Re;universe. Avec Akitoshi Kawazu (directeur général de la série SaGa), Masanori Ichikawa (producteur de la série SaGa), Kazuma Oushuu (producteur de Imperial SaGa Eclipse), Kenji Ito (compositeur), Benny Matsuyama (auteur de jeux, romancier), Hikaru Ishihara (personnel de développement d'Akatsuki), Yousuke Fujimoto (directeur de THINK & FEEL), MC Nobuo (comédien des Pingouins) et assistant MC Yui (acteur et talent).





19:45 - Chou Dragon Quest X TV TGS 2021 Special - L'édition en ligne du Tokyo Game Show 2021 de la populaire émission de streaming en direct Chou Dragon Quest X TV. Avec Koji Aoyama (producteur de Dragon Quest X Online), Takashi Anzai (réalisateur de Dragon Quest X Online), Ami Niimaruichi (ambassadeur novice 3), Leena (ambassadeur novice 5), et les animateurs Motohiro Takewaka (Buffalo Goro) et Ayana Tsubaki (talent).





21:00 - L'étranger du paradis : Final Fantasy Origin TGS 2021 Special Broadcast - Un live reprenant les retours de la version test sortie en juin dernier ainsi que du gameplay en direct et quelques invités de marque. Avec MC Masao Koori, Kasumi Ashizawa (talent du jeu et acteur vocal), Sayaka Kano (idole du jeu), Tetsuya Nomura (producteur créatif de Square Enix) (voix céleste), Daisuke Inoue (directeur de Square Enix), Hiroya Usuda (directeur de Koei Tecmo) et Michinobu Kumabe (directeur de Koei Tecmo).





22:00 - Square Enix Jazz Live Painting

3 octobre (Youtube)

12:00 - Un focus sur le jeu de cartes à collectionner Final Fantasy : Hall des débutants au TGS 2021





15:30 - Programme éducatif : "Worldwide Okabe" - Avec Keiichi Okabe (compositeur de la série NieR), Yoko Taro (directeur créatif de la série NieR) et Yosuke Saito (producteur de la série NieR).





17:30 - Final Fantasy VII : The First Soldier TGS 2021 Special Live Stream - Un autre aperçu du jeu, plus du gameplay en direct et plus avec l'équipe de développement et des invités. Avec le MC Susumu Imadachi (Elec. Comic), l'assistant Kasumi Ashizawa (talent de jeu et acteur), le live streamer Taiga Kishi, les streamers invités SHAKA et Alelu, Shoichi Ichikawa (producteur) et Tetsuya Nomura (directeur créatif) (voix céleste).





19:00 - Deep Insanity : Asylum Pre-Release TGS 2021 Special Live Stream - Deep Insanity : Asylum sortira sur PC, iOS et Android cet automne. Une aventure mystérieuse mettant en scène un jeune homme qui a perdu la mémoire et se déroulant dans un immense monde souterrain connu sous le nom d'Asylum. Une plongée en profondeur dans les mystères cachés dans ce titre avec l'équipe de développement et les créateurs du monde du jeu. Avec Makoto Fukami (créateur du monde), Norimitsu Kaihou (créateur du monde), Ryoutarou Ishii (producteur) et MC Yui.





20:00 - Dragon Quest X Offline Show Full of News - Dragon Quest X Offline a été entouré de mystère depuis son annonce... mais le producteur et ses invités vont maintenant partager les dernières informations. Avec Haruna Iikubo (talent), Takuma Shiraishi (producteur de Dragon Quest X Offline0, et MC Jun Fukuyama (acteur vocal).





21:00 - Final Fantasy XIV Yoshi-P Sanpo au TGS 2021 en ligne - Le producteur et directeur de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, visite les serveurs publics et joue avec les utilisateurs dans ce flux en direct. Avec la participation de Naoki Yoshida (producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV) et de Toshio Murouchi (producteur de la communauté mondiale de Final Fantasy XIV).

Bon suivi à tous et jeter un coup d'oeil sur le site de Square Enix pour de prochaines mises à jour.

