News Hardware

On sent la période de fin d'année approcher à grands pas, et malgré les incertitudes économiques liées à la pandémie, les fabricants d'accessoires comptent bien placer quelques uns de leurs produits au sein de votre domicile pour vous occuper si vous ne pouvez pas sortir comme vous le souhaitez.

HORI nous proposera ainsi, à partir du 5 novembre 2020, deux nouvelles versions de son Switch Split Pad Pro, toutes deux basées sur Pokemon. L'une met en scène Pikachu et Evoli, tandis que l'autre est destiné uniquement à Pikachu.On rappelle les caractéristiques de cette manette, sortie initialement en parallèle du lancement du jeu Daemon X Machina, et qui avait déjà connu quelques coloris annexes ces derniers mois. Parfaite pour la prise en main en mode portable, elle est équipée de manettes analogiques de taille normale, d'un d-pad de précision et de larges boutons confortables pour les longues séances de gameplay. On peut assigner certains boutons, on a un mode turbo et le tout est bien évidemment sous licence officielle Nintendo (et Pokémon pour ces deux versions). En revanche pas de gestion NFC ni de vibration HD ou de caméra IR, cela ne remplace donc pas totalement des Joy-Con ou une manette pro. Le prix connu est de 59,99 $ pour le moment.