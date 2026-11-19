News Splatoon Raiders (Switch 2)

Splatoon Raiders : une démo gratuite disponible sur l'eShop de la Switch 2

Splatoon Raiders s'offre enfin une démo gratuite sur l'eShop de la Switch 2, avec trois niveaux dans l'archipel Spirhalite. Quatre mois après sa sortie, on a un peu l'impression que Nintendo avait oublié de cocher la case 'démo' dans son outil de gestion des jeux eShop !