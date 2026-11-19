Splatoon Raiders : une démo gratuite disponible sur l'eShop de la Switch 2
Splatoon Raiders s'offre enfin une démo gratuite sur l'eShop de la Switch 2, avec trois niveaux dans l'archipel Spirhalite. Quatre mois après sa sortie, on a un peu l'impression que Nintendo avait oublié de cocher la case 'démo' dans son outil de gestion des jeux eShop !News
- Une démo gratuite de Splatoon Raiders est disponible depuis hier, mardi 17 novembre, sur l'eShop de la Nintendo Switch 2.
- Elle propose trois niveaux dans l'archipel Spirhalite et trois équipements présélectionnés, aux côtés des Tridenfer.
- Le jeu complet, centré sur le solo mais jouable jusqu'à quatre, est disponible depuis le 23 juillet.
Il y a peut-être parmi nos lecteurs certains qui hésitaient encore à se lancer dans Splatoon Raiders. Nintendo a pensé à vous et vous tend la perche : une démo gratuite du premier spin-off de la série est disponible depuis ce mardi 17 novembre sur l'eShop de la Nintendo Switch 2.
Au programme, trois niveaux situés dans l'archipel Spirhalite, à parcourir en compagnie des Tridenfer, le trio de musiciens bien connu des habitués de Splatoon 3. Pour l'occasion, Nintendo nous laisse le choix entre trois équipements présélectionnés, histoire de tâter du concept sans avoir à se soucier de la personnalisation. De quoi se faire une bonne idée de ce mélange d'action, de gadgets mécaniques et de chasse au trésor !
A demo version of Splatoon Raiders is now available on Nintendo Switch 2!— Splatoon North America (@SplatoonNA) November 17, 2026
Get a taste of the Spirhalite Islands with 3 different stages, and team up with Deep Cut to take 3 preselected loadouts for a test splat.
Play today: https://t.co/4hY9bim8LL https://t.co/PVQajhUp78
Une démo qui se sera fait attendreIl faut dire que l'arrivée de cette démo a de quoi surprendre, quatre mois après la sortie du jeu. Au lancement, cet été, Splatoon Raiders n'était jouable en avant-première que sur des bornes en magasin, aux États-Unis et au Canada, sans version téléchargeable à la maison. Mieux vaut tard que jamais, d'autant que le timing tombe plutôt bien, entre le Black Friday sur l'eShop et les listes au Père Noël...
Pour rappel, Splatoon Raiders est un jeu centré sur le solo, mais qui peut se jouer jusqu'à quatre, en ligne ou en local sans fil. Nintendo n'a en revanche pas précisé si la démo proposait du multijoueur, ni si la progression pourra être reprise dans le jeu complet. Et si vous craquez pour l'univers, sachez que un artbook de 336 pages consacré au jeu sortira au Japon en février prochain !
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Source : Nintendo, via Gematsu
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